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Aktüel

(Özel) Pencereden sarkıtılan minik çocuk yürekleri ağza getirdi

Sancaktepe’de ailesinden birinin küçük çocuğu kucağına aldıktan sonra evlerinin penceresinin önüne oturtup aşağıya sarkıtarak oyun oynaması dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 09:49:58 -
(Özel) Pencereden sarkıtılan minik çocuk yürekleri ağza getirdi

Sancaktepe’de ailesinden birinin küçük çocuğu kucağına aldıktan sonra evlerinin penceresinin önüne oturtup aşağıya sarkıtarak oyun oynaması dikkat çekti. Karşı apartmandaki bir kişi tarafından kaydedilen görüntüler izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi.


Edinilen bilgiye göre olay, Sancaktepe’de 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. 3’üncü katta yaşayan aile bireylerinden birisi minik çocuğu pencerenin önüne oturtarak ayaklarını aşağıya sarkıttıktan sonra oyun oynamaya başladı. Pencere önündeki tehlikeli oyuna komşular “Bir anlık dikkatsizlik facia ile sonuçlanabilir” diye tepki gösterdi. Karşı apartmandaki bir kişi tarafından kaydedilen görüntüler izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi.

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