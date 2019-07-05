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(Özel) Osmanlı’nın günlük yaşamı Avrupalıların evini süslüyor

Manisa’da geleneksel el sanatlarından naht ve ahşap oyma ustası Cengiz Yeziz, 6 metrekarelik dükkanında kentin kültürel mirasını yaşatmaya ve tanıtmaya devam ediyor.

05 Temmuz 2019 Cuma 10:13
(Özel) Osmanlı’nın günlük yaşamı Avrupalıların evini süslüyor

Manisa’da geleneksel el sanatlarından naht ve ahşap oyma ustası Cengiz Yeziz, 6 metrekarelik dükkanında kentin kültürel mirasını yaşatmaya ve tanıtmaya devam ediyor. Manisa lalesini, mesir şenliklerini, yılkı atlarını, Manisa Tarzanını ahşaba işleyen Yeziz, ahşapla buluşturduğu Manisa’nın Osmanlı dönemindeki kent yaşantısını anlattığı çalışmaları Avrupa’dan da büyük ilgi görüyor. Osmanlı’nın günlük hayatının ahşaba işlendiği çalışmalar Avrupalıların evlerini süslüyor.


Manisa’da tarihi Yeni Han’da 6 metrekarelik dükkanında tarihi yüzyıllara dayanan naht sanatı ve ahşap oymacılığını yaşatmaya çalışan Cengiz Yeziz, ahşaba işlediği değişik figürlerle dikkat çekiyor. 55 yaşındaki el sanatları ustası Yeziz, çocukluğundan bu yana sanata düşkün olduğunu, inşaatlarda kalıp ustalığı yaptıktan sonra ahşap sanatına yöneldiğini anlattı. Ekmeğini bu sanattan çıkaran Yeziz, kültürel değerleri de yansıtıyor. Atık tahtaları kullanarak kentin değerleri olan koruma altındaki Manisa lalesini, Manisa Tarzanını, Mesir Macunu saçım şenliklerini, kentte yaşayan Osmanlı şehzadelerini ahşapla buluşturan Yeziz, Osmanlı sokak satıcılarını ve sokak hayatını da ahşaba işlemeye başladı.


Yaptığı eserlere Manisalı yerel halkın yanı sıra turistlerin de ilgi gösterdiğine değinen Yeziz, “Manisamız mitolojik ve kültürel bakımdan zengin bir kent. Bu zenginliğimizi tekrar günümüzde gençlere aktarabilmek, günümüzde tanıtmak ve yansıtmak amacıyla projeler üretmeye başladım. Kendi imkanlarımla bu projeleri hayata geçirmeye başladım. Osmanlı kültüründe sokak satıcılarından esinlenerek bunları tekrar günümüzde yapmaya başladım. İlgi ve talep yoğunluğuna sevindim. Genelde burada yaptığım ürünleri yurt dışında Avrupa’ya gönderdiğim de oldu. Burada beğenip kargoyla isteyenler de, buradan bire bir alıp götürenler de oluyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 10:13
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