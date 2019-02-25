(Özel) Ormanlık alana terk edilmiş 12 köpek donmak üzereyken bulundu

İstanbul’un Tekirdağ sınır köylerinden Küçüksinekli-Danamandıra hattında tren yolu kenarındaki ormanlık alana terk edilmiş 8’i yavru 12 köpek donmak üzereyken bulundu. Kurtarma çalışmalarına AKOM da destek verirken, ilk müdahalesi yapılan köpeklerin tedavileri sürüyor.

Merkezi İstanbul Silivri’de bulunan Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER), İstanbul’un Tekirdağ sınır köylerinden Küçüksinekli - Danamandıra hattında tren yolu kenarında ormanlık alana terk edilmiş 3 yavru köpeğin kar altında ölmek üzere olduğu ihbarını aldı. İhbarı alır almaz harekete geçen derneğin kurtarma ekibi, yavru köpeklerialmak üzere bölgeye gitti. HAYKURDER ekibi bölgeye ulaştığında ise bir dramla karşılaştı. Orman kenarında bir barakanın altına sığınmış 8 yavru köpek ve 2 anne köpek ile bölgede bulunan yaralı köpeklerle karşılaştı.

6 saat süren çalışmayla kurtarıldılar

Bölgede devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile çalışma yapmakta zorlanan ekip, takviye desteğe ihtiyaç duydu. AKOM ve Silivri Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ile irtibata geçilmesi üzerine bölgeye AKOM’dan bir arazi aracı ve Silivri Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğünden de ekip yönlendirildi. Önce barakanın alt kısmında bulunan paletlere sığınan yavru köpekler, ardından 2 anne köpek ve bölgede karşılaşılan 2 yaralı köpek koruma altına alındı.

Durumları iyi değil

Kurtarılarak koruma altına alınan köpekler Silivri Belediyesi Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Nöbetçi hekim Kerem Kaya tarafından ilk müdahaleleri yapılan yavru ve yaralı köpeklerin tedavisi devam ediyor. HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı yaptığı açıklamada, "Tedaviye alınan yavrulardan 5 tanesinde ishal ve kusma var, 1 yavru köpeğin gözünün ampute edilmesi gerekiyor, 2 yavru sağlıklı görünüyor, erişkin köpeklerden birinin aşırı uyuzlu olduğunu gördük tedavisi başlandı, diğerinin de kavga ettiği ve yaralandığını değerlendiriyoruz. Gerekli müdahaleler yapıldı. Parazit uygulamaları da yapıldı" dedi.

Paçalı, bölgeye çok sayıda köpek terk edildiği ve büyük kısmının kısırlaştırılmadan bırakıldığı için üremeye devam ettiğine dikkat çekti. Paçalı, belediyelerin sokaklardan topladığı köpekleri bölgelerinden uzaklaştırmak için sivil araçlara doldurup gece saatlerinde başka ilçelere ve özellikle ormanlık alanlara götürdüğünü bunun hem suç olduğunu hem de insanlık dışı olduğunu söyledi. Soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarının gıda desteğine daha çok ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı, vatandaşlara kapı önlerine mama ve su bırakmaları çağrısı yaptı.