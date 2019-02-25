0553 313 94 23

(Özel) Ormanlık alana terk edilmiş 12 köpek donmak üzereyken bulundu

İstanbul’un Tekirdağ sınır köylerinden Küçüksinekli-Danamandıra hattında tren yolu kenarındaki ormanlık alana terk edilmiş 8’i yavru 12 köpek donmak üzereyken bulundu.

25 Şubat 2019 Pazartesi 09:12
(Özel) Ormanlık alana terk edilmiş 12 köpek donmak üzereyken bulundu

İstanbul’un Tekirdağ sınır köylerinden Küçüksinekli-Danamandıra hattında tren yolu kenarındaki ormanlık alana terk edilmiş 8’i yavru 12 köpek donmak üzereyken bulundu. Kurtarma çalışmalarına AKOM da destek verirken, ilk müdahalesi yapılan köpeklerin tedavileri sürüyor.


Merkezi İstanbul Silivri’de bulunan Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER), İstanbul’un Tekirdağ sınır köylerinden Küçüksinekli - Danamandıra hattında tren yolu kenarında ormanlık alana terk edilmiş 3 yavru köpeğin kar altında ölmek üzere olduğu ihbarını aldı. İhbarı alır almaz harekete geçen derneğin kurtarma ekibi, yavru köpeklerialmak üzere bölgeye gitti. HAYKURDER ekibi bölgeye ulaştığında ise bir dramla karşılaştı. Orman kenarında bir barakanın altına sığınmış 8 yavru köpek ve 2 anne köpek ile bölgede bulunan yaralı köpeklerle karşılaştı.



6 saat süren çalışmayla kurtarıldılar


Bölgede devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile çalışma yapmakta zorlanan ekip, takviye desteğe ihtiyaç duydu. AKOM ve Silivri Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ile irtibata geçilmesi üzerine bölgeye AKOM’dan bir arazi aracı ve Silivri Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğünden de ekip yönlendirildi. Önce barakanın alt kısmında bulunan paletlere sığınan yavru köpekler, ardından 2 anne köpek ve bölgede karşılaşılan 2 yaralı köpek koruma altına alındı.



Durumları iyi değil


Kurtarılarak koruma altına alınan köpekler Silivri Belediyesi Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Nöbetçi hekim Kerem Kaya tarafından ilk müdahaleleri yapılan yavru ve yaralı köpeklerin tedavisi devam ediyor. HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı yaptığı açıklamada, "Tedaviye alınan yavrulardan 5 tanesinde ishal ve kusma var, 1 yavru köpeğin gözünün ampute edilmesi gerekiyor, 2 yavru sağlıklı görünüyor, erişkin köpeklerden birinin aşırı uyuzlu olduğunu gördük tedavisi başlandı, diğerinin de kavga ettiği ve yaralandığını değerlendiriyoruz. Gerekli müdahaleler yapıldı. Parazit uygulamaları da yapıldı" dedi.


Paçalı, bölgeye çok sayıda köpek terk edildiği ve büyük kısmının kısırlaştırılmadan bırakıldığı için üremeye devam ettiğine dikkat çekti. Paçalı, belediyelerin sokaklardan topladığı köpekleri bölgelerinden uzaklaştırmak için sivil araçlara doldurup gece saatlerinde başka ilçelere ve özellikle ormanlık alanlara götürdüğünü bunun hem suç olduğunu hem de insanlık dışı olduğunu söyledi. Soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarının gıda desteğine daha çok ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı, vatandaşlara kapı önlerine mama ve su bırakmaları çağrısı yaptı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 09:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yerel Seçimlere Doğru
    1. Yerel Seçimlere Doğru
    2. Keçiören’de yaşam kalitesi üst..
    3. Avdagiç’ten iş dünyasına çağrı: Hızlı..
    4. Din düşmanı komünistler böyle şov yaptı!
    5. Sanayi Sitesi esnafından Dicle..
    6. Kırklareli’de 192 kopya film CD..
    7. SGK prim borucu affı 2019 | SGK-SSK..
    8. 2019 yılı seracılık ve ihracat..
    9. Ibekwe 11 maçta 106 ribaund aldı
    10. Her dakikası hizmet dolu
    11. Belçika’da ırkçılar yürüdü, 12..
    12. Başkan Görmez’den kurs ziyareti
    13. 15 kişilik minibüsten 44 kaçak göçmen..
    14. (Özel) Minik öğrenciler "Hayat..
    15. Fatsa’da trafik kazası: 1 yaralı
    16. Yol ortasındaki mezar görenleri..
    17. ‘Gönül berberliği’ ile engelli..
    18. Başkan Genç, el emeği pazarında..
    19. Tekirdağ’da hayvanlar telef olmasın..
    20. Ayakkabı tabanında uyuşturucu zulası
    21. Diyarbakır’da judo müsabakaları..
    22. Türk operasına taze kan
    23. ABD’ye üç katı ihracat fırsatı için..
    24. TCMB'den döviz depo ihalesi
    25. Beşiktaş - Fenerbahçe maçı canlı izle..
    26. Eski Giritliler’in yeni kenti İzmir
    27. Pakistan’da 4 katlı bina çöktü: 3 ölü
    28. (Özel) Türkiye’den ABD’ye ilk defa..
    29. Başkan Soylu’dan hafta sonu mesaisi
    30. Türkiye’de kırmızı et tüketimi..
    Kırkıncı Hoca'dan 'kafir devlet' tartışması: Rahatsız oldum
    Kırkıncı Hoca'dan 'kafir devlet' tartışması: Rahatsız oldum
    Çocuklar masum, tehlike çok büyük: Annemle birlikte takip ediyoruz
    Çocuklar masum, tehlike çok büyük: Annemle birlikte takip ediyoruz
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Bir dönem sona resmen erdi! Bundan sonra sadece onlar yapabilecek
    Bir dönem sona resmen erdi! Bundan sonra sadece onlar yapabilecek

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Bakan Soylu açıkladı! "Tek tek ötüyorlar"
    Bakan Soylu açıkladı! "Tek tek ötüyorlar"
    ABD askeri uçağı Rusya semalarında!
    ABD askeri uçağı Rusya semalarında!