(Özel) Ölüm böyle teğet geçti...O anlar kamerada Bursa’da otomobile tutunarak onunla aynı hızda seyahat etmeye çalışan bisiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu umduğu gibi sürmedi.

Bursa’da otomobile tutunarak onunla aynı hızda seyahat etmeye çalışan bisiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu umduğu gibi sürmedi. Kısa bir süre sonra dengesini kaybedip düşen bisikletli arkadan gelen otomobillerin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Yürekleri ağızlara getiren görüntü Bursa - İstanbul Kara yolunda çekildi. Önündeki araca tutunup seyahat etmek isteyen bir bisiklet sürücüsü, arkasında seyreden otomobildeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Bir süre otomobile tutunarak gitmeyi başaran bisiklet sürücüsü, dengesini kaybedince kendisini bir anda yerde buldu.

Arkadan gelen otomobillerin altında kalmaktan son anda kurtulan bisikletli diğer sürücülere de isyan ettirdi.

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