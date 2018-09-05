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Özel okullara yemek parası ödemek yürek istiyor

Özel okulların yemek fiyatları cep yakıyor. Günlük 40 lirayı bulan ve velilerin tepkisini çeken fiyatlar karşısında yemek sanayicilerinden “Okullar aradan çekilsin, çocuklarımızı 10-12 liradan doyuralım” önerisi geldi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 11:45
Özel okullara yemek parası ödemek yürek istiyor

Özel okulların yemek ücretleri velileri zor durumda bırakıyor. Günlük 40 lira, yıllık 7 bin 200 lira olan ücretlerin velilerin canını sıktığını gören yemek sanayicileri, okul yönetimlerine “Fiyatları makul seviyelere çekin” çağrısı yapıyor.

İNDİRİME GİDİLSİN

Yemek İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozdağ, özel eğitim kurumlarının yemek fiyatlarında indirime gitmesi gerektiğini belirtti. Bozdağ, “Okulların 10 liralık bir yemeği 40 liradan satması anlaşılır değil” dedi. Fiyatların abartılı olduğunu kaydeden Bozdağ, “Her eğitim-öğretim döneminin başında bu konuyu tartışıyoruz. Velilerin de şikâyet ettiği fiyatların tekrar ele alınmasında yarar var” diye konuştu.

Okulların catering şirketlerinden 10-12 liraya aldığı yemekleri 40 liradan sattığına dikkat çeken Bozdağ,  “Eğitim kurumları araya girmesin. Yemek sanayicileri talebelere direkt hizmet versin. Sanayicilerimiz, babaları gibi çocuklarını da 10 liraya doyurur” şeklinde konuştu.

ENFLASYON FİYATLARI ARTIRACAK

Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Zincirkıran ise artan gıda enflasyonunun yemek ücretlerini yukarı çekeceğine dikkat çekti. Yeni eğitim-öğretim sezonunun başlamasının ardından ücret tartışmalarının daha da alevleneceğinin altını çizen Zincirkıran, “Çünkü yüzde 30’a varan gıda enflasyonu ekim veya kasım ayında fiyatlara yansıyacak” ifadesini kullandı.

Zincirkıran, zam oranlarının yüzde 30’un altında kalması için yemek sanayicilerinin de elinden geleni yapacağını vurgulayarak, ülkemiz için fedakârlık yaparız.  Mönülerin içeriklerini değiştirebiliriz. Daha hesaplı menüler oluşturup zam oranlarının yüzde 20’de kalmasını sağlayabiliriz” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 11:45
  1. Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu
  2. YESİDEF
  3. Yemek İstanbul

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