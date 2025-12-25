Özel okul zamlarına fren: Veliyi koruyan yeni sınır

Milli Eğitim Bakanlığı, milyonlarca veliyi ilgilendiren özel okulların zam oranlarıyla ilgili yeni düzenleme yaptı. Yeni düzenlemeyle zam oranları sınırlandırıldı, formül değiştirildi. Ara sınıflarda yapılacak zamlarda hesaplamalar değiştirilirken, ara sınıflar için de burs kapsamları genişletildi. Özel okullarda zam oranı bir önceki yılın ÜFE ve TÜFE verilerinin toplanıp ikiye bölünmesiyle elde edilen oranın üzerine 5 puan eklenerek hesaplanıyordu. Bu değiştirildi artık ara sınıflarda yapılacak zamlar, bir önceki yılın ÜFE ve TÜFE ortalamasının 1,05 ile çarpılmasıyla belirlenecek. Ayrıca 1'inci, 5'inci ve 9'uncu sınıflar için de ilk kez zam sınırı getirildi.

Okul kapatmaya kadar gidecek cezalar uygulanacak. Yeni düzenlemeler şöyle:

ARA SINIFLARA EN FAZLA NE KADAR ZAM YAPILABİLİR?

Ara sınıflarda en fazla, hesaplanan enflasyon oranının yüzde 5'i kadar ilave artış yapılabilecek. Örneğin geçen yıl ücreti 100 bin TL olan bir okul, bu ücreti en fazla 121 bin TL'ye çıkarabilecek.

BAŞLANGIÇ SINIFLARINDA ZAM ORANI NE OLACAK?

Önceki yıllarda 1'inci, 5'inci ve 9'uncu sınıfların ücretlerine yönelik bir sınır bulunmuyordu. Yeni düzenlemeyle başlangıç sınıflarında zam oranı da sınırlandı. Buna göre bu kademelerde ücret artışı, enflasyon oranının yüzde 50 fazlasını geçemeyecek.

KİTAP, KIRTASİYE VE KIYAFET ÜCRETLERİ NASIL BELİRLENECEK?

MEB, kitap ve kırtasiye ücretlerine en fazla enflasyon oranı kadar artış yapılabilecek.

YEMEK VE SERVİS ÜCRETLERİ NE OLACAK?

Yemek ücretlerini özel okullar serbestçe belirleyecek. Servis ücretlerinde ise yetki belediye meclislerine ait olacak.

ÜCRETLER NE ZAMANA KADAR AÇIKLANABİLİR?

Özel okullar, servis hizmeti dışında kalan tüm ücretlerini mayıs ayı sonuna kadar açıklamak zorunda. Bu tarihe kadar ücretlerini ilan etmeyen okullar, kayıtlarını bir önceki yılın ücretleri üzerinden yapmakla yükümlü olacak.

ÖZEL OKULLAR BELİRLENEN ZAM SINIRLARINA UYMAZSA NE OLUR?

Belirlenen zam sınırlarının üzerinde ücret talep eden özel okullar hakkında veliler, il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine şikâyette bulunabilecek. Yapılan denetimlerde mevzuata aykırı uygulama tespit edilmesi hâlinde okullara idari para cezası uygulanacak. Ayrıca yasal sınırın üzerinde tahsil edilen ücretlerin velilere iadesi istenebilecek. Kurallara aykırı uygulamaların devam etmesi durumunda okulun kurum açma ve çalışma ruhsatına kadar varan yaptırımlar gündeme gelebilecek.