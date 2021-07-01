Özel okul tercihleri ne zaman başlayacak? Özel okul tercihleri ne zaman yapılacak 2021?

Özel okul kayıtları nasıl yapılacak? Özel okul tercih edenler kayıtlarını nasıl yapacak? Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı özel ortaöğretim kurumları, Merkezî Sınav Puanı esas alınarak kendi yönetmeliklerine göre öğrenci alabilecektir. 2021- 2022 eğitim ve öğretim yılı için özel okul kayıt işlemleri, 30 Haziran-16 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılabilecektir. Yerleştirme sonuçları aynı eğitim-öğretim yılı için geçerli olacaktır. Özel öğretim kurumlarına kayıt (aday kayıt/ön kayıt) yaptıran öğrencilere tercih ekranı açılmayacaktır. Ancak öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecektir.

Özel okula kayıt yaptıranlar tercih yapacak mı?

Özel ortaöğretim kurumlarına kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, tercihte bulunamayacaklardır. Ayrıca, bu okullara kayıt (aday kayıt/ön kayıt ya da kesin kayıt) yaptırmadan önce tercih başvurusu yapmış olan öğrencilerin tercihleri, Bakanlık tarafından iptal edilecektir.

2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavzu için tıklayın