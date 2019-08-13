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(Özel) Okul potasını kıran öğrenciler gördüklerine şaşırdı

Balıkesir’de, Mithatpaşa Anaokulunun basketbol potaları mahalle gençleri tarafından kırıldı.

13 Ağustos 2019 Salı 10:22
(Özel) Okul potasını kıran öğrenciler gördüklerine şaşırdı

Balıkesir’de, Mithatpaşa Anaokulunun basketbol potaları mahalle gençleri tarafından kırıldı. Kameraları inceleyen Okul Müdürü Ali Erdem, öğrencileri uyarmak yerine ilginç bir yöntem geliştirdi ve öğrenciler potalarda gördüklerine hem şaşırdı, hem de güvenlik kamerasından müdüre teşekkür etti.


Balıkesir’de, Mithatpaşa Anaokulu Müdürü Ali Erdem, okul bahçesindeki potaları kıran mahalle çocuklarına ilginç bir yöntemle yaklaştı. Güvenlik kamerasına takılan öğrenciler, kırdıkları potalarda ertesi gün şeker görünce hem yaptıklarından pişman oldu, hem de kameraya bakarak daha fazla şeker istedi. Gördükleri karşısında sevindiğini söyleyen okul müdürü Ali Erdem, bu yöntem sayesinde çocukların bir daha potalara zarar vermediklerini belirtti.


Erdem, "Okulumuzda öğrencilerimizin oynaması için basketbol potaları yapmıştık. Mahallemizin çocukları istemeden de olsa potaya zarar veriyorlardı. Potaya zarar verdiklerini güvenlik kameramızdan tespit ettik" dedi.


Potalara kağıt asarak, güvenlik kamerası olduğunu ve potaların kullanım dışı olduğunu yazdıklarını, ancak bunun da işe yaramadığını söyleyen Erdem, "Bunun dikkate alınmadığını gördük. Sonra aklımıza potaların üzerine şeker koyup çocuklara bir mesaj verme fikri geldi. Her bir potanın içine şeker koyduk ve ertesi gün yine kameralardan izledik. Çok hoşumuza giden bir durum oldu. Çocukların potaya zarar vermediklerini gördük, şekeri aldılar ve potaya zarar vermediler. Bu şekilde maksadımıza ulaşmış olduk. Dolayısıyla çok mutlu olduk" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 10:22
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