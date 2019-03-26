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Özel öğrenciler floorcurling turnuvasında kıyasıya yarıştı

Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü ve Türkiye Curling Federasyonu işbirliğinde düzenlenen floorcurling turnuvasında farklı rehabilitasyon merkezinde eğitim 80 özel çocuk, kıyasıya yarıştı.

26 Mart 2019 Salı 22:59
Özel öğrenciler floorcurling turnuvasında kıyasıya yarıştı

Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü ve Türkiye Curling Federasyonu işbirliğinde düzenlenen floorcurling turnuvasında farklı rehabilitasyon merkezinde eğitim 80 özel çocuk, kıyasıya yarıştı. Renkli görüntülere sahne olan turnuva sonunda tüm öğrencilere madalya takıldı.


Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü ve Türkiye Curling Federasyonu arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında “Gönüllerin Birincisi” adı altında düzenlenen ve farklı engelleri bulunan öğrencilerin yarıştığı floorcurling turnuvası, İzmit’te bulunan Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Farklı rehabilitasyon merkezlerinde eğitim alan 80 öğrencinin kıyasıya mücadele ettiği turnuvaya Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Özcan Gül, Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Kenan Şahin, İzmitKaymakamı ersin Emiroğlu, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan turnuva, protokol üyelerinin konuşmaları ile devam etti.



“Onların yaşam kalitesini arttırmaya çalışıyoruz”


Programda konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Özcan Gül, düzenlenen yarışmanın özel öğrencilerin sosyal yaşama katılmalarının sağlanması amacı ile önemli bir proje olduğunu ifade ederek, “Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü olarak 81 ilde faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız başta olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığımız, Gençlik ve Spor bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız ve diğer kuruluşlarımızla çok özel çalışmalar yapıyoruz. Tamamen dezavantajlı kesimlere yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Bu anlamda 10 bin sporcuya hizmet veren bir sivil toplum kuruluşuyuz. Biz burada bir yandan çocuklarımızın bilişsel düzeylerinin arttırılmasına yönelik sporla bir koruma çemberi oluşturmaya çalışıyoruz. Onların yaşam kalitesini arttırmaya çalışıyoruz. Buna katkı sağlayan tüm özel eğitim kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz. Onları inandırdık ve burada çok güzel bir şampiyonaya imza attık” dedi.



“Bu çocuklarımızın da neleri başarabileceğine şahitlik edeceğiz”


Daha sonra konuşan Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Kenan Şahin, düzenlenen turnuva ile bir yandan özel öğrencilere katkı sağlanırken, diğer yandan floorcurling sporunun Türkiye’de tanınmasına fayda sağlandığını belirterek, “Türk insanının başardığı gibi, bu çocuklarımızın da neleri başarabileceğine şahitlik edeceğiz. Burada yapılan şampiyona bunun için çok önemlidir. Gerçekten çok güzel işler yapıyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Özcan Gül sayesinde Türkiye’de floorcurlingin tanınması için farkındalık hat safhaya ulaştı. Sosyal medyada gittikçe yayılıyor. Bizyıllık bir federasyon olmamıza rağmen bu kadar sponsorumuz olmadı. Ama başkanımız sayesinde farkındalık oluşursa bizim sponsorlarımız da artacak” diye konuştu.



Tüm öğrencilere madalya takdim edildi


Yapılan konuşmaların ardından protokol üyelerinin temsili olarak floorcurling oynaması ile şampiyona başladı. 20 farklı kategoride düzenlenen turnuvada 80 öğrencinin oluşturduğu takımlar kıyasıya yarıştı. Özel öğrencilerin kıyasıya mücadelesi ise renkli görüntülere sahne oldu. Final turu ile devam eden şampiyonada gezegen isimlerinin verildiği takımlardan “Galaksi” takımı birinci oldu. Turnuvanın tamamlanması sonrasında tüm öğrencilere “Gönüllerin Şampiyonları” adı altında sertifika ve madalya takdim edildi. Turnuva hatıra fotoğraflarının çekilmesi ile son buldu.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 22:59
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