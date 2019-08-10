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Özel öğrenciler alışverişe çıktı

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören özel öğrenciler, “Bağımsız yaşam dersinde” gördükleri teorik eğitimi bayram alışverişi yaparak pratiğe döktüler.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:12
Özel öğrenciler alışverişe çıktı

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören özel öğrenciler, “Bağımsız yaşam dersinde” gördükleri teorik eğitimi bayram alışverişi yaparak pratiğe döktüler.


17-35 yaş arası hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireylere eğitim veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, engelli bireylerin toplumsal uyumunu kolaylaştıracak bilgi ve becerileri kazandırmak için önemli çalışmalar yapıyor. Öğrenciler bağımsız yaşam dersleri kapsamında bayram alışverişi yaparak teorikte gördükleri eğitimi pratiğe döktüler.


Engelli bireylerin toplumsal uyumunu kolaylaştıracak çalışmaların yanı sıra Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nin en önemli hedefi engellilerin bağımsız yaşam sürdürebilmelerini sağlamak. Bu kapsamda Özel gereksinimi bulunan öğrencilere matematik, mental aritmetik, okuma yazma ve bağımsız yaşam dersleri veriliyor. Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinin parayı tanıma, para üstü alma, alışveriş yapabilme gibi konularda gördükleri teorik eğitimi hocalarının eşliğinde bayram alışverişi yaparak pratik eğitime döktü. Teorik derslerde eğitim alan öğrenciler bir ihtiyaç listesi ile markete gönderildi. Öğrencilerin teorik olarak gördükleri eğitimleri pratikte alış veriş yapmaları, aldıkları ürünlerin ücretlerini ödemeleri sağlandı.


Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, özel gereksinimi öğrencilere yönelik mesleki ve sanatsal atölyeler ile eğitim vererek, özel gereksinimi bireylerin bağımsız olarak yaşamlarını idame ettirebilmeleri ve kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini sağlamayı hedefliyor.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:12
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