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Aktüel

(Özel) Müzik öğretmeni flütle çaldı, tüm mahalleye İstiklal Marşı söyletti

Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Millet Mahallesi’nde müzik öğretmeni saatler 21:00’ı gösterdiğinde yan flüt ile İstiklal Marşı’nı evinin balkonundan seslendirdi.

2020-04-23 23:33:52 -
(Özel) Müzik öğretmeni flütle çaldı, tüm mahalleye İstiklal Marşı söyletti

Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Millet Mahallesi’nde müzik öğretmeni saatler 21:00’ı gösterdiğinde yan flüt ile İstiklal Marşı’nı evinin balkonundan seslendirdi. Mahalle sakinleri flüt eşliğinde İstiklal Marşı’nı söylerken o anlar kameraya yansıdı.


Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bursa’da da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle büyük coşkuyla balkonlarda kutlandı.


Saatler 21:00’a geldiğinde çok sayıda polis ekibinin siren sesleriyle başlayan görsel şölen İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi. Müzik öğretmeni Ceyda Güler evinin balkonundan İstiklal Marşı’nı yan flütü ile çalarken mahalle sakinleri İstiklal Marşı’nı yüksek bir sesle söyleyerek eşlik etti. Polis ekiplerinin de katıldığı etkinliklerde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılı görsel şölene dönüştü. Çok sayıda vatandaş bayrakları ve cep telefonlarının ışıklarıyla coşkuya ortak oldu. Müzik öğretmeni Ceyda Güler’in balkon performansı da büyük alkış alırken, bayram coşkusu Bursa’da da unutulmaz anlara sahne oldu.

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