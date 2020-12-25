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Aktüel Özel mesleki ve teknik Anadolu lisesi öğrencilerine verilecek eğitim desteği tutarları belirlendi
Aktüel

Özel mesleki ve teknik Anadolu lisesi öğrencilerine verilecek eğitim desteği tutarları belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-12-25 11:43:22 -
Özel mesleki ve teknik Anadolu lisesi öğrencilerine verilecek eğitim desteği tutarları belirlendi

ANKARA (AA) - Organize sanayi bölgeleri içinde ve dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilen alanlar ve destek tutarları belli oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgeleri İçinde ve Dışında Açılan/Açılacak Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 5580 sayılı Kanun kapsamında organize sanayi bölgeleri dışında ve içinde açılan özel mesleki ve teknik liselerde belirlenen alanlarda öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her bir öğrenciye verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları, 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda alanlara göre farklı olacak.

Organize sanayi bölgeleri dışında açılan özel mesleki ve teknik liselerde Biyomedikal Cihaz Teknolojileri, Uçak Bakım ile İnşaat Teknolojisi alanındaki öğrenciler için 6 bin 393 lira, Denizcilik ile Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanındaki öğrencilere 6 bin 976 lira, Elektrik Elektronik Teknolojisi, Tarım Teknolojileri, Makine Teknolojisi ile Motorlu Araçlar Teknolojisi alanındakilere 7 bin 549 lira destek sağlanacak.

Gıda Teknolojisi alanı için 6 bin 739, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı için 5 bin 810, Kimya Teknolojisi için 6 bin 858, Makine ve Tasarım Teknolojisi için 7 bin, Radyo-Televizyon için 6 bin 480, Tasarım Teknolojileri için 5 bin 108, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri için de 7 bin 786 lira destek verilecek.

Organize sanayi bölgelerinde açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilen alanlar ve destek tutarları ise şöyle:

"Bilişim Teknolojileri 5 bin, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 6 bin 393, Elektrik Elektronik Teknolojisi, Makine Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 8 bin 13, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 7 bin 441, Gıda Teknolojisi 6 bin 976, Kimya Teknolojisi 7 bin 322, Makine ve Tasarım Teknolojisi 7 bin 500, Matbaa Teknolojisi 7 bin 549, Metal Teknolojisi, Plastik Teknolojisi 7 bin 322, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 6 bin 620, Moda Tasarım Teknolojileri 5 bin 529, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Tasarım Teknolojileri 5 bin 810, Tekstil Teknolojisi 6 bin 976, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 6 bin 512."

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