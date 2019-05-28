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(Özel) Medikalciler, sorunlarına çözüm istiyor

MERSİN (İHA) – Medikalciler, kamu alacaklarının çok geç ödenmesi, medikal ürünlerdeki fiyat artışları ve internet satışlarından yana çok dertli.

28 Mayıs 2019 Salı 11:26
(Özel) Medikalciler, sorunlarına çözüm istiyor

MERSİN (İHA) – Medikalciler, kamu alacaklarının çok geç ödenmesi, medikal ürünlerdeki fiyat artışları ve internet satışlarından yana çok dertli. Devletten sorunlarına çözüm isteyen Mersin Medikalciler Derneği (MEMDER) Başkanı Ahmet Hançer, “En önemli destek kalemimiz kamu alacaklarımızın zamanında ödenmesini ve eczanelerle eşit haklar tanınmasını istiyoruz” dedi.


MEMDER Başkanı Hançer, sektörün ve üyelerinin yaşadıkları sorunlara ilişkin İHA muhabirine açıklama yaparak, Mersinli medikalciler olarak çok sıkıntılı günler geçirdiklerine dikkat çekti. Mersin merkezde medikal alanda faaliyet gösteren 250’den fazla işletme olduğunu belirten Hançer, devlet ve özel kurumlara çalışan, toptan çalışan ve medikal mağazaları olan perakendeciler olmak üzere tüm medikalcilerin kendi içlerinde çok zor süreçler yaşadıklarını söyledi.



“Kamu alacakları çok geç ödeniyor. Firmalar, iş yapamaz duruma geldiler”


Devlet hastanelerine malzeme veren medikal firmaların tahsilat konusunda büyük sıkıntılar çektiklerini vurgulayan Hançer, “Devlet hastanelerinin ortalama ödemeleri 7 ile 9 ayda oluyor ve düzensiz. Sözleşmede belirtilen vadelere uyulmamakta ve her geçen yıl vadeler uzamakta. Üniversite hastanesi ise 4-5 yıl gibi uzun sürelerde ödeme yapıyor. Bu da sektörde ciddi anlamda nakit sıkıntısına sebep oluyor. Firmalar, ticaretlerini yapabilmek için bankalardan yüksek faizlerde kredi kullanmak zorunda kalıyorlar. Firmaların birçoğu banka kredi limitlerinin tamamını kullanmış durumdalar, artık iş yapamaz duruma geldiler. Çeklerini ve kredilerini ödemekte ciddi sıkıntılar çekiyorlar” diye konuştu.



“Kurdaki istikrarsızlık da medikalcilerin zarar etmesine neden oluyor”


Öte yandan, döviz kurundaki istikrarsızlık ve değişkenliğin de sektörü olumsuz etkilediğine işaret eden Hançer, medikal alanındaki ürünlerin yüzde 90’ının ithal veya hammaddesinin ithal olduğunu vurguladı. Bu nedenle firmaların ihaleye girdikleri kur oranı ile teslimat esnasındaki kur oranı arasında ciddi artış farklılıkları oluştuğunu kaydeden Hançer, “Bu da firmaların zarar etmesine neden oluyor. Ayrıca, ihale tarihi ile sözleşme teslim tarihi arasında 1 yılı aşkın süreler olmakta ve firmanın fiyat verdiği kur oranı ile ürünü teslim ettiği kur oranı arasında ciddi farklılıklar oluşmakta. Bu nedenle de firmalar zarar ediyor” ifadelerini kullandı.



“Kamu alacaklarımızın zamanında ödenmesini istiyoruz”


Medikalcilerin, vergi ve SGK ödemelerini en düzenli yapan sektör olduğunu dile getiren Hançer, “Buna rağmen devletten alacağını en geç alan maalesef biz medikalcileriz. Bizler, her ay KDV’mizi, vergimizi, SGK pirim borçlarımızı zamanında ödüyoruz, fakat alacaklarımızı en son biz alıyoruz. Üyelerimizin isteği; devletimizden en önemli destek olan kamu alacaklarımızın zamanında ödenmesi. Krediler veya teşvikler sadece süreci uzatır, sorunu çözmez” dedi.



“Perakendeci medikalcilere eczanelerle eşit haklar tanınmasını da bekliyoruz”


Medikal mağazası bulunan perakendeci medikalcilerin en büyük sıkıntısının ise eczanelerle eşit hakların tanınmaması olduğunu aktaran Hançer, şunları söyledi:


“Eczaneler sadece belirli çeşitte ve kalite kriteri olmayan, en çok giden ürünü satmaktalar. Medikallerden istenen sorumlu müdür, satış tanıtım elemanı bulundurma, deneme kabini zorunluluğu eczanelerden istenmemektedir. Eczacıların ek işleri medikal, bizim tek işimiz medikal. Medikal mağazalarda ürün çeşitliği ve talep edilen her ürünün bulundurulması gerekliliğinden maliyetler de çok yükseliyor.”


Medikal ürünlerin fiyatlarının da her geçen gün artış göstermesinin hastalarla medikalleri karşı karşıya getirdiğine dikkat çeken Hançer, hastaların artık zorunlu kalmadıkça medikal ürün almadıklarını veya alternatif, merdiven altı, fason ya da internet üzerinden satılan ürünleri aldıklarını, bunun da hasta mağduriyetlerine neden olduğunu söyledi.



“KDV oranları gözden geçirilsin”


Öte yandan, medikal ürünlerin internet üzerinden satışının ve reklamının yasak olmasına rağmen bazı sitelerin ve firmaların online satış yapmalarının önüne geçilememesinin de bir başka sorun olduğunun altını çizen Hançer, medikal ürünlerdeki KDV oranlarına da dikkat çekerek, “Hastaların en çok kullandıkları medikal ürünlerin başında gelen hasta alt bezindeki fiyat artışı, ihtiyaç sahibi hastaları ekonomik açıdan mağdur ediyor. Engelli ve hastaların kullandığı hasta bezlerdeki yüzde 18’lik yüksek KDV oranı, fiyatları ciddi anlamda yükseltiyor. Bu çerçevede, medikal ürünlerdeki KDV oranlarının gözden geçirilmesini de istiyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 11:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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