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Özel Kuvvetler'den emekli Albay Işık: "TSK, teslim olan hiçbir teröristi öldürmemiştir"

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Özel Kuvvetler'den emekli Albay Mithat Işık, teslim olan bir kadın teröristle anısını anlatırken, "Türk Silahlı Kuvvetleri, teslim olan hiçbir teröristi öldürmemiştir." dedi ve Diyarbakır'daki gözü yaşlı anneler için şu çağrıyı yaptı: "İçinde insanlık duygusu olan herkes o annelere destek vermeli."

13 Eylül 2019 Cuma 10:42

 Taha Emre Özdemir   Ankara  

Özel Kuvvetler'den emekli Albay Mithat Işık, bir çatışmada teslim olan kadın teröristle ilgili anısını yeniakit.com.tr ile paylaştı. Albay Işık, Irak sınırları içinde yaşanan olayı şöyle anlattı:

"Çatışma bittikten sonra terör örgütü mensubu genç bir kız silahıyla teslim oldu. Önce silahına baktım ve barut kokusu olmamasından dolayı bize ateş etmediğini anladım.  Kendisini Irak'tan Türkiye'ye getirdiğimizde konuştuk. Onu dinlediğimde hikayesindeki dramı gördüm. 'Güneydoğuda pamuk tarlasında çalışırken güzel bir kotum olsun da giyineyim diye düşünüyordum.' dedi.  Oralarda bu gençleri tuzağa düşürmek için çalışan örgüt elemanları var. Bunu o genç kadından duyduktan sonra 'İsteğin bu ise seni dağa gönderelim. Dağda herşey var. Özgür olacaksın. Annen baban karışmayacak.' diyerek onu kandırıyorlar. Bu kızcağızı alarak bir dere yatağında 7 silahlı teröriste teslim ediyorlar. Genç kadını önce Cudi Dağı'na oradan da Hafdenin Kampı'na götürüyorlar.

Silah kullanmasını öğrendikten sonra bu genci bir erkekle nöbete gönderiyorlar. Tepede nöbet tutarken erkek teröristin kendisine yanlış hareketlerini görüyor. Ona karşı koyarak engel oluyor ama yanlış yaptığını da fark ediyor.  Zap'da çıkan çatışmada da bize teslim oldu." 

'TSK, teslim olan hiçbir teröristi öldürmemiştir'

"Silopi'de uygun şartlarda banyosunu yaptırarak giyindirdik ve tedavisini tamamladık. 'Benim gidecek bir yerim yok.' dedi. Onu jandarmaya teslim ettik ve elimi öperek yanımdan ayrıldı.

Şunu herkes bilsin ki Türk Silahlı Kuvvetleri teslim olan hiçbir teröristi öldürmemiştir. Bizim görevimiz onları sağlıklı bir şekilde hukuka teslim etmektir."

'Diyarbakır'daki annele destek olmak insanlık görevidir'

Diyarbakır'daki gözü yaşlı annelerin eylemine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Albay Işık, şunları söyledi:

"Bir düşünün ki annenin 15-20 yaşlarındaki çocuğu zorla dağa götürülmüş.  O anne bunun sonunun ölüm olduğunu biliyor.  Birgün örgüt gelerek diyecek ki 'çocuğun şuradaki çatışmada öldürüldü.' Dolayısıyla anneler evlatları için bir direniş başlattılar. Bu direnişin daha da artması lazım. Bu direnişin kuvvetlenmesi için de herkesin onlara destek lazım.

Futbol takımları her konuda bir pankart açıyor. Bunlar için de pankart açmaları lazım.  Görüşü ne olursa olsun bütün sivil toplum kuruluşlarının Diyarbakır'a giderek onlara sahip çıkmaları gerekir. Herkese düşen bir görev var. O da şu ki  bu insanlara insani görevimizi yapmalıyız."

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 10:42
  1. Ankara
  2. TSK
  3. Diyarbakır
  4. Mithat Işık

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