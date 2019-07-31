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(Özel) Kurban Pazarı’nda hayvanlar erken tükendi

Kurban Bayramına 10 gün kala kurban pazarında hareketlilik artmaya başladı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:09
(Özel) Kurban Pazarı’nda hayvanlar erken tükendi

Kurban Bayramına 10 gün kala kurban pazarında hareketlilik artmaya başladı. Kurban satıcılarının, pazara getirdiği büyükbaş hayvanların büyük çoğunluğunu sattığı öğrenildi. Üreticiler düşük kar marjından şikayet ederken, "Maliyetler hakikaten çok yükseldi. Sadece tek avantajımız var, cebimize canlı parayı koyuyor, evimize gidiyoruz" dediler. Hayvanların tamamını satan bazı üreticiler ise "bitti" tabelasını astı.


Bölgenin önemli pazarlarından biri olan İnegöl Hayvan Pazarı’nda kurban bayramı hareketliliği devam ediyor. Sıkı pazarlıkların yapıldığı hayvan pazarında onlarca çadırda kurbanlıklar alıcılarını bekliyor. Hayvan pazarında büyükbaş hayvanlar 6 bin TL’den başlayıp 30 bin TL’ye kadar yükselirken, küçükbaş hayvanlar ise bin 600 liradan satışa çıkarıldı. Erzurum başta olmak üzere Bayburt, Ağrı ve Muş gibi doğu vilayetlerindenİnegöl’e kurbanlık getiren satıcılar ise zor şartlar altında satış yapıyor. Kurban bayramına iki hafta gibi kısa bir süre kala satıcılar ellerindeki kurbanlıkları satmaya devam ederken, bazıları ise daha şanslı. Hayvan pazarına getiren kurbanlıklarının hepsini satan satıcılar, "Bitti" yazıları asıp bayramı beklemeye başladı.


Ağrı’dan İnegöl’e hayvan getiren Doğan Çetin, kurbanlıklarını erken bitirmenin sevincini yaşıyor. Getirdiği hayvanların hepsini sattığını belirten Çetin şunları söyledi.


"Ben Ağrı’dan geliyorum. Kurban bayramına iki hafta kala getirdiğim kurbanlıkların hepsini sattım. Bütün çadırlarda satışlar iyi gidiyor. Allah fırsatçılara fırsat vermesin. Bu sene kurbanlıklar erken bitecek. Kimsenin malı inşallah kalmayacak. Bazı insanlar kurbanlığını son güne bırakıyor, fiyatlar düşecek diye ümit ediyorlar. Bunlar doğru değil. Bizler o kadar zahmet çekiyoruz, emek harcıyoruz; fiyatları aşağı çekmek isteyenler var, ama bu yıl istedikleri olmayacak. İnegöl için konuşuyorum; kurbanlıklar azaldı, kimse son günü beklemesin".


Yavuz Çakır adlı satıcı da getirdiği kurbanlıkları bitirmek üzere. Erzurum’un Horasan ilçesinden geldiği belirten Çakır, "Satışlar güzel, bazı arkadaşlarımız bitirdiler. Bazıları ise yarısından çocuğunu sattı. Benim getirdiğim 30 kurban’dan 4-5 tane kaldı, onları da bayrama kadar inşallah bitireceğim. Geçen seneye nazaran bu yıl hayvan sayısında azalma olduğundan dolayı az hayvan var. Bu yüzden erken bitecek gibi gözüküyor. Burada hem alıcı, hem de satıcıya iş düşüyor. Kurbanlığın değeri neyse o fiyatı istesinler. Fırsat kollayarak değerinin altında almak isteyenler bence kurbanlık almıyor et alıyor, bu da çok tehlikeli. Allah herkesin kurbanını kabul etsin. İnşallah herkes elindeki malları bitirir. Burada kimse kâr etmiyor emin olun. Çünkü maliyetler hakikaten çok yükseldi. Sadece tek avantajımız var, cebimize canlı parayı koyuyor, evimize gidiyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:09
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