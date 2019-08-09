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(Özel) Kurban Bayramı’nın ikramlıkları tezgahlarda yerini aldı

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşlar, bayramların olmazsa olmazı bayram şekeri, lokum, çikolata ve badem ezmesi alışverişlerine başladı.

09 Ağustos 2019 Cuma 09:09
(Özel) Kurban Bayramı’nın ikramlıkları tezgahlarda yerini aldı

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşlar, bayramların olmazsa olmazı bayram şekeri, lokum, çikolata ve badem ezmesi alışverişlerine başladı.


Kurban Bayramı öncesi şekerlemeci ve tatlıcılarda yoğunluk hat safhaya ulaştı. Bayram ziyaretlerinde ikramların olmazsa olmazları olan şeker, lokum, çikolata ve badem ezmesi satışlarında hareketliliğin başladığını söyleyen şekerleme esnafları, vatandaşların özellikle bayram gibi özel günlerde gelenek ve görenekleri yaşatmak için alışverişlerinden taviz vermediklerini söyledi.


Bayram şekerleri, lokumlar ve çikolatalar tezgahlarda sergilenmeye başlanırken, bayramlarda misafirlere ikram edilmek üzere satışa çıkan bayram şekerlerinin kilosu bu yıl Edirne’de 15 ila 25 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıktı.



Badem ezmesi, lokum, bayram şekeri, çikolata


Bayram ziyaretlerinde ikramların olmazsa olmazları olan şeker, lokum, çikolata ve badem ezmesi gibi şekerleme ürünlerinin, Kurban Bayramlarında da Ramazan Bayramı’na oranla hemen hemen aynı ilgiyi gördüğünü söyleyen esnaflar, satışlardan memnun olduklarını belirtti.



“Saray mutfağından gelen lezzet: nar aromalı duble fıstıklı lokum”


Osmanlı’dan günümüze yansıyan eşsiz tatlılar arasında gösterilen badem ezmesinin, bayram ikramlıkları arasında yerinin ayrı olduğunu söyleyen Keçecizade firması çalışanlarından Yaren Gürbüz, “Kurban Bayramı öncesi son bir haftadır satışlarımız bayrama özel olarak daha da artış gösterdi. Bayramın hem yaz tatiline hem de gurbetçi sezonuna denk gelmesi de bizim için ayrı bir şans oldu. Edirne’nin dışında yurt içinden ve yurt dışından misafirlerimiz de bayram için hazırladığımız özel ürünlere ve diğer ürünlerimize oldukça fazla ilgi gösteriyor. Badem ezmesi her zaman sofralarda yerini alan bir tatlı ancak bu yıl misafirlerimize özel bir ürün daha sunuyoruz. Nar aromalı duble fıstıklı lokum çok özel bir lokum. Misafirlerimizin ilgisi de gayet güzel. Tüm İslam aleminin şimdiden Kurban Bayramını kutluyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 09:09
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