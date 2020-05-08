  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

(Özel) Korona virüs hastaları azalınca erik dalı oynadılar

Eyüpsultan Devlet Hastanesi’nde sağlık çalışanları korona virüs hastalarının azalmasını erik dalı oynayarak kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 10:26:33 -
(Özel) Korona virüs hastaları azalınca erik dalı oynadılar

Eyüpsultan Devlet Hastanesi’nde sağlık çalışanları korona virüs hastalarının azalmasını erik dalı oynayarak kutladı. Hastane koridorundaki erik dalı, renkli görüntüler oluşturdu.



Yeni tip korona virüs salgınına karşı normalleşme çalışmaları başlatılırken iyileşen hastalar da bir bir taburcu olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Eyüpsultan Devlet Hastanesi servislerinde virüs nedeniyle tedavi gören hasta sayısı da azalmaya başladı. Hastanede korona virüs tedavisi sonrası iyileşen bir hasta daha alkışlar eşliğinde uğurlanırken, sağlık çalışanları servislerde hasta sayısının azalmasını erik dalı oynayarak kutladı. Hastaların sağlıklı bir şekilde taburcu olmalarının sevincini hastane koridorunda erik dalı oynayarak kutlayan sağlık çalışanları, renkli görüntüler oluşturdu. Öte yandan sağlık çalışanları, hastaların hijyenine büyük önem göstererek süreçte ön sıralarda yer alan hastanenin temizlik görevlilerine de teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı