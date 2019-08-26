0553 313 94 23

(Özel) Kazdağları’nda 719 yıllık gelenek

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yaşayan Türkmen köylüler, 719 yıldır yaptıkları Sarıkız adak ve ziyaret geleneğini bu yıl da gerçekleştirdiler.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:38
(Özel) Kazdağları’nda 719 yıllık gelenek

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yaşayan Türkmen köylüler, 719 yıldır yaptıkları Sarıkız adak ve ziyaret geleneğini bu yıl da gerçekleştirdiler. Yöredeki Türkmen köylüleri her yıl, Ağustos ayının kutup yıldızının dünyaya en yakın olduğu günlerinde Kazdağları’nın zirvesinde çadır kurup, adak ve hayır geleneklerini yerine getiriyorlar.


Kazdağları’nın zirvesi olarak kabul edilen Sarıkız tepesine çıkan ve burada 10 gün boyunca Kartal Çimeni mevkisinde çadırlarda konaklayan Türkmenler, burada adak ve hayır geleneklerini yerine getiriyor. Bin 300 yılında bölgeye gelen ve Kazdağları’nın zirvesinde Sarı Kız Efsanesinin yaşandığı alanda 719 yıldır ağustos ayının ikinci haftasında zirveye çıkan köylüler burada adaklar keserek hayırlar yapıyor. Bu yıl 55 hanenin konaklama yaptığı bölgeye 10 günlük süreçte çok sayıda turist de bu geleneği izlemek için geliyor. Sarı Kız Türbesi olarak adlandırılan zirvede adaklar ve hayırlar yapılırken, özellikle yerli ve yabancı turistler de bol bol bu geleneği fotoğraf karelerine sığdırıyor. Kazdağları Milli Parkı içinde kalan Sarıkız bölgesine bölgede konaklayan Türkmen köyleri 10 günlük özel bir izin ile çıkıyorlar. Bölgede, Edremit Belediyesi, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri her türlü önlemi ve ihtiyacı karşılamak üzere ekipler bulunduruyor.


Etkinliğe katılan Tahtakuşlar kırsal mahallesi muhtarı Hasan Bozkurt, “719 yıllık bir gelenek. 1300 yılında ilk yerleşim olmuştur burada. Bu adak ve kurban geleneğidir. Şu an burada 55 hane var. Bütün Türkmen köyleri hepsi buradadır. Hepsi buraya gelir adaklarını, kurbanlarını keser dağıtır” dedi.


Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da bölgeyi ziyaret etti. Arslan, “Bu bizim yıllardır sürdürdüğümüz bir gelenektir. Bizim Türkmen toplumu bilindiği üzere göçebe bir toplum olarak gelmiş. Konup göçmeyi seven bir toplumdur. Dolayısıyla her yıl burada Sarıkız’da bir on gün Milli Parklar ve devlet yetkililerinin izni ile burada konaklamayı gerçekleştiriyorlar. Burada bir kültür yaşanıyor. Bir takım adetleri var onları yaşıyorlar. Kurbanlar kesiliyor. Sarıkız’ın biliyorsunuz bir kaz çobanlığı söz konusu. Kaz ayağı da bizim Tahtacı Türkmenlerinin sembolüdür. Güzel bir gelenek oluyor. Kazdağı’nı yaşıyor insanlar. Kültürü yaşıyor. Kazdağı’nın güzelliklerini tadıyor. Burada bir dayanışma oluyor. Biz de Edremit Belediye Başkanı olarak bütün toplumlara hizmet etmek ile mükellefiz. Böyle bir görevimiz var. Kimseyi ayırt etmeden. Biz de onlara bu anlamda su, tuvalet ve temizlik adına desteklerimizi hizmetlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:38
  1. kültür
  2. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aksaray'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 5 yaralı
    1. Aksaray'da hafif ticari araç şarampole..
    2. Ali Babacan yakın çevresine açıkladı!..
    3. (Özel Haber) Yutularak tüketilen..
    4. Açık artırmaya gir otonu ucuza getir
    5. Başkan Karataş’tan 1071 Malazgirt..
    6. İzmir'de 69 kaçak göçmen yakalandı
    7. Siemens Healthineers Türkiye Genel..
    8. Toplulaştırmada 2023 hedefi 8,5 milyon..
    9. Toplulaştırmada 2023 hedefi 8,5 milyon..
    10. Kan donduran ifadeler! ‘Videom..
    11. "Üzüm salkımlı kadın yüzü" heykelini..
    12. Arzum ve Anadolu Kültürel..
    13. Tower Plaza’da sona doğru
    14. Mehmet Topal'ın yeni takımı belli oldu
    15. Bu akşam sofralarınız şenlenecek:..
    16. Elazığ’da 117 motosiklet denetlendi,..
    17. Siemens Healthineers Türkiye’de atama
    18. Nihat Genç'ten Kemalistleri..
    19. Ruhani'den "fırsatları..
    20. Bakan Ersoy: "Malazgirt’in 948’inci..
    21. Nükleer enerjiyle gelişen şehir,..
    22. Burdur’da ev yangını
    23. Mersin'de elektrikli bisiklet refüje..
    24. Leyla yeni "yüz" bekliyor
    25. Diyarbakır’da elektrik tellerine..
    26. Boğaziçi Film Festivali'nden "Festival..
    27. Morhipo.com ve İMA’dan yeni nesil..
    28. Muhtarlardan kayyuma tam destek
    29. (Özel) 12 kişilik aile, harabeye dönen..
    30. Kadın cinayetlerine karşı radikal..
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    Yusuf Kaplan'dan İhsan Şenocak tepkisi! 'Faşist bunlar'
    Yusuf Kaplan'dan İhsan Şenocak tepkisi! 'Faşist bunlar'
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı
    Böylesi ancak mizahta olur! İsmi yüzünden başına gelmeyen kalmadı
    Böylesi ancak mizahta olur! İsmi yüzünden başına gelmeyen kalmadı