  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

(ÖZEL) Kadıköy’de yağan aşırı yağmur yarım asırlık dut ağacını devirdi

Kadıköy’de gece boyu yağan yağmur yarım asırlık dut ağacı büyük bir gürültü ile kaldırımın üzerine devirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 09:27:45 -
(ÖZEL) Kadıköy’de yağan aşırı yağmur yarım asırlık dut ağacını devirdi

Kadıköy’de gece boyu yağan yağmur yarım asırlık dut ağacı büyük bir gürültü ile kaldırımın üzerine devirdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, devrilme anında kaldırımda kimsenin yürümemesi olası bir faciayı engelledi.



Olay, Kadıköy Bostancı’da Kitapçı Mehmet Süleyman Sokak’ta sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Yarım asırlık dut ağacı gece boyu yağan aşırı yağmur nedeniyle kaldırımın üzerine devrildi. Çevrede bulunan vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine belediye ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri motorlu hızar ile dut ağacını bölümlere ayırarak kaldırımın üzerinden aldı. Olayda şans eseri herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, devrilme anında kaldırımda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.



Mahalle sakini Nevzat Meriç, “Gürültü sesine uyandık. Arabalarda bir şey yok. Gece boyu yağan yağmuru dayanamayarak kaldırıma devrilmiş. İtfaiyeye haber verdik kaldırıyorlar” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı