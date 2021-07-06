  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İstanbul kurban satışları başladı!
Çin'de çok sayıda balina karaya vurdu
Suudi Arabistan’dan kritik petrol kararı!
İran'da vaka sayısı hızla artıyor
Gündem Özel jetle uçan Meral Akşener'i zora sokacak görüntü
Gündem

Özel jetle uçan Meral Akşener'i zora sokacak görüntü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bazı ziyaretler yapmak amacıyla İstanbul'dan Malatya'ya hareket etti. Akşener'in bu yolculuğunu özel jetle yapması ise 2018 yılında verdiği bir demeçte kullandığı ''Biz özel uçaklarla uçmuyoruz. Sözüm söz iktidara geldiğinde hepsini satacağım. Bunları da bana hatırlatın" açıklamalarını akıllara getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 14:13:00 - 2021-07-06 14:23:16

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, birtakım temaslarda bulunmak üzere İstanbul'dan Malatya'ya hareket etti. Akşener'e bazı İYİ Parti yöneticileri eşlik etti. İstanbul'dan özel jetle dün saat 10.10'da özel jetle ayrılan İYİ Parti yöneticileri, saat 11.06'da Malatya'ya ulaştı.

'Biz özel uçaklarla uçmuyoruz'

Bu gelişme sonrası Akşener'in 2018 yılında yaptığı ''Biz özel uçaklarla uçmuyoruz. Sözüm söz iktidara geldiğinde hepsini satacağım. Bunları da bana hatırlatın. Yarın, 4-5 sene sonra Meral abla ile uçakta gitmiştik 'Söz vermişti ama yalancı çıktı' dedirtmeyeceğim" açıklaması, yeniden gündeme geldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mete Yarar emperyalistlerin karın ağrısını açıkladı: Katar, Yunanistan'a karşı Rafale savaş uçaklarını Türkiye'nin emrine verdi
Gündem

Mete Yarar emperyalistlerin karın ağrısını açıkladı: Katar, Yunanistan'a karşı Rafale savaş uçaklarını Türkiye'nin emrine verdi

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar Fransa'nın Yunanistan'ı Rafale savaş uçaklarını alacak olmasının ardından Katar'ın Türkiye'ye yaptığı bomba deste..
Fransız senatosundan İHA çıkarması! Avrupa bizi kıskanıyor demiştik
Dünya

Fransız senatosundan İHA çıkarması! Avrupa bizi kıskanıyor demiştik

Fransa da İHA yarışına girdi. İnsansız hava araçlarında Türkiye'nin başarısını örnek gösteren Fransız senatörler, ülkelerinin 2025 yılına ka..
Erdoğan yeni 'istihdam desteği' müjdesini duyurdu! Vergi indirimlerini tek tek saydı
Gündem

Erdoğan yeni 'istihdam desteği' müjdesini duyurdu! Vergi indirimlerini tek tek saydı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik Kabine toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İstihdama yönelik desteklerin sürdüğünü belir..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay