(Özel) İstanbul’un lüks semtinde ilginç hırsızlık kamerada Bebek’te kaldırımda yürüyen genç bir kadın, mağazanın önünde satışa sunulan mumu önce kokladı ardından da kaşla göz arasında çantasına koyarak çaldı.

Bebek’te kaldırımda yürüyen genç bir kadın, mağazanın önünde satışa sunulan mumu önce kokladı ardından da kaşla göz arasında çantasına koyarak çaldı. İlginç hırsızlık güvenlik kameralarına yansırken, kadının soğukkanlı tavırları dikkat çekti.

Olay, 14 Ağustos Çarşamba günü saat 13.25’te Beşiktaş Bebek’te Cevdet Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, vatandaşlar kaldırımda yürüdüğü esnada genç bir kadın parfümeri mağazasının önünde durdu. İş yeri önündeki sehpanın üzerinde satışa sunulan mumu gören kadın, eline alarak incelemeye başladı. Bir süre mumu koklayan kadın ardından sehpaya geri bıraktı. Kadın tekrar eline aldığı mumu, etrafa baktıktan sonra kaşla göz arasında çantasına atarak kayıplara karıştı. İlginç hırsızlık güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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