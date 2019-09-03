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(Özel) İstanbullu çocuklardan dikkat çeken proje

İstanbul’da yaşları 5-14 arasında değişen çocuklar, trafiğin en sık yaşandığı cadde ve sokaklara inerek, ilginç bir sosyal deney yaptı.

03 Eylül 2019 Salı 09:21
(Özel) İstanbullu çocuklardan dikkat çeken proje

İstanbul’da yaşları 5-14 arasında değişen çocuklar, trafiğin en sık yaşandığı cadde ve sokaklara inerek, ilginç bir sosyal deney yaptı. Durakta bekleyen vatandaşlara insanların neden trafik kurallarına uymadığını soran çocuklar, aldıkları cevapları otobüs duraklarına koydukları gizli kameralarla kaydederek, sosyal medyada yayınlayıp trafik kurallarını pekiştirmeyi amaçlıyorlar.


İstanbul’un farklı bölgelerinde yaşayan çocuklar, "Şehrin Akıllı Çocukları" projesi ile ilginç bir sosyal deneye imza attı. Çocuklar, proje için seçilen eğitmenlerle yıl içerisinde nasıl bir yol haritası izleyeceklerini, trafik sorunlarının neler olduğunu “Hayal Gücü Merkezi” yöntemleriyle belirleniyor. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün de desteklediği projede çocuklar, toplumsal gelişim, sağlık, kültür, yol güvenliği gibi konularda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Hedef kitlesini 5-14 yaş grubu çocukların oluşturduğu proje kapsamında çocuklar, özellikle trafiğin yoğun olduğu bölgelere giderek önceden duraklara ve çevrede bulunan bazı yerlere gizli kamera yerleştiriyorlar. Durakta bekleyen kişilere yayaların ve sürücülerin yaptığı hataları göstererek, kurallara neden uyulmadığını soran çocuklar, sordukları sorular ile trafikte yanlış bilinen ezberleri bozmaya çalışıyorlar.


Çocukların, “Neden kırmızı ışıkta geçiyorlar” sorusuna bazı vatandaşlar acelesi olduğunu savunurken, kimileri de sorular ile çocukların haklı olduğunu ifade etti.Projenin direktörlüğünü yapan Hüseyin Sinan Aydın,“Büyükler hem kuralları koyuyor hem de onlara uymuyorlar. Neden böyle yapıyorlar? Bunu merak ettik. Bundan dolayı böyle bir proje hayata geçirdik. Projemizim temeli geçtiğimiz yıllarda atıldı. Çocuklara trafik farkındalığı oluşturalım derken bunun içinde bilişim ve yazılım okur-yazarlığı ekledik. Çocuklar, yetişkinler kendi koydukları kurallara uymuyorlar. Bunun nedeninin soralım, belki bizi dinlerler dediler. Çocuklardan bu fikir çıkınca nerelerde olsun diye düşündük. Toplu taşımanın en çok kullanıldığı yerleri ve lokasyonları yine çocuklar belirledi.” dedi.



“El ele verirsek bu iş çözülebilir”


El ele verilirse trafik sorununu çözeceğini anlatan 9 yaşındaki Esine Coşkun, “El ele verirsek bu iş çözülebilir. Bilgilendirme çekimleri yapıyoruz. Neler yapılabilir, neler önerilebilir diye. Bunları uygulayıp insanlara soru soruyoruz. Onların düşüncelerini alıyoruz; çünkü düşünceleri bizim için önemli. Biz çok mutlu ve güler yüzlü tepkiler alıyoruz. Hiç biri bizi geri çevirmiyor” dedi. Alara Kurt ise, “Bu yaptığımız projede iyi tepkiler aldık.Bu proje aslında sosyal sorumluluk projesi olarak insanları daha çok bilinçlendirecek.Kırmızı ışıkta geçen insanlar var onları örnek gösterdik. Arabanın içinde telefonla konuşan ya da sigara içenler vardı. Onları da örnek gösterdik. Daha iyi bir trafik istiyorsak insanların bilinçlenmesi gerekiyor” dedi.



“Bizden daha iyi bir nesil yetişeceğini düşünüyorum”


Vatandaş Elif İnal da çocukların projesine destek vererek, “Bana göre çok güzel şeyler, çocukları eğitmek, bunları anlatmak ve bu şekilde yetiştirmek çok güzel. Bilinçleniyorlar. Bizden daha iyi bir nesil yetişeceğini düşünüyorum. Biz ne kadar söylersek söyleyelim, sosyal medyada gördüklerinde bu onların gözünde daha bambaşka bir hale geliyor” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 09:21
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