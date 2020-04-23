(Özel) İstanbul’daki polis merkezlerinden sosyal mesafeli 23 Nisan kutlaması

Türkiye’de saatler 21.00’ı gösterdiğinde vatandaşlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin açılışının 100. yılı kutlamaları kapsamında Beyoğlu ve Şişli’deki görevi başında olan polis merkezi ekipleri, balkonlara ve camlara çıkarken, sosyal mesafeye uygun sıraya geçerek İstiklal Marşı’nı okudu. Saygı duruşu havadan da görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs nedeniyle iptal edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin 100. yılı kutlamaları için saat 21.00’da vatandaşları balkon ve camlara İstiklal Marşı’nı okumaya davet etmişti. Türkiye’de saatler 21.00’ı gösterdiğinde vatandaşlar ellerine bayrakları alarak balkon ve camlara çıkarken, görevi başında olan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Haliç Polis Merkezi ve Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ile Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Harbiye Polis Merkezi Amirliği ekipleri de, sosyal mesafeye uygun şekilde hizaya geçerek saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı’nı okudu. Saygı duruşunda bulunulması drone ile havadan da görüntülendi.