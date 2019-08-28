0553 313 94 23

(Özel) İstanbul’da yolda yürüyen kadının dehşeti yaşadığı kaza kamerada

Şişli Büyükdere Caddesi’ndeki bir AVM’nin önünde geri manevra yapan otomobil sürücüsü, bir anlık dikkatsizliği sonucu yolda yürüyen genç bir kadına çarptı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:40
(Özel) İstanbul’da yolda yürüyen kadının dehşeti yaşadığı kaza kamerada

Şişli Büyükdere Caddesi’ndeki bir AVM’nin önünde geri manevra yapan otomobil sürücüsü, bir anlık dikkatsizliği sonucu yolda yürüyen genç bir kadına çarptı. Yürekleri ağza getiren kaza güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, 2 Ağustos Cuma günü saat 10.00 sıralarında Şişli Esentepe Büyükdere Caddesi üzerindeki bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde genç bir kadın AVM’den çıkarak iş yerine doğru yola koyuldu. Kadın yolda yürüdüğü esnada otomobilin sürücüsü geri manevra yaparak gelmeye başladı. Manevrasını sürdüren sürücü bir süre sonra arkasında yürüdüğünü fark etmediği kadına çarptı. Kadın çarpmanın etkisiyle dengesini kaybederek yere düştü ve başından yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, AVM’nin güvenlik görevlileri ve otomobil sürücüsünün kadına çarptığını gören cip sürücüsü de koşarak olay yerine geldi. Vatandaşlar kaza nedeniyle şok geçiren genç kadını sakinleştirmeye çalıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine yaralı kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobil sürücüsü önündeki cipe yola vermek için geri manevra yapıyor. O esnada AVM’den çıkan kadın otomobilin arkasından yürümeye başlıyor. Bir süre sonra otomobil kadına çarpıyor. Kadın çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralanıyor. Kazayı gören kişiler koşarak kadının yanına geliyor. Kadın ise kazanın şokuyla ayağa kalkmaya çalışıyor.



“Ciddi bir yaralanmaya sebep olabilirdi”


Kaza hakkında konuşan Rıdvan Etke, “AVM’nin önünde araç sürücüsü öndeki araca yol vereceğim diye bir anda geri geri gelmeye başladı. İnsanlar sağdan ve soldan ‘hop’ dediyse de adam fark edemedi. Arkası dönük olan bayana bir anda vurarak yere düşmesine sebep oldu. Tabi ki dikkatsizlik, dikiz aynalarından kontrol etmesi lazım. Bir anda geri gelinmez ki orası AVM’nin önüdür. Ciddi bir yaralanmaya sebep olabilirdi. Kafasını asfaltı bir yere vursa, çok ciddi sakatlanma ya da beyin kanaması geçirip ölümle sonuçlanabilirdi” dedi.


Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri ise kazayla ilgili çalışma başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anlaşma tamam! Manuel Fernandes Türkiye’ye dönüyor
    1. Anlaşma tamam! Manuel Fernandes..
    2. Anadolu'da ilk sentetik boyayı..
    3. Giresun'da 3 ayrı trafik kazası: 4..
    4. “Çobankale kazıları tarihimize ışık..
    5. Başkan Say, yeni hizmet binası..
    6. İşgücü girdi endeksleri açıklandı
    7. TESK Genel Başkanı Palandöken: “Okul..
    8. Bacak inceltici önemli egzersizler
    9. TCMB'nin resmi rezerv varlıkları..
    10. Küçük kardeşlerin bisiklet hayali emek..
    11. İskele YİBO mezunları yarım asır sonra..
    12. Ekonomik güven endeksi arttı
    13. Ankara’da otomobil tarlaya uçtu: 2..
    14. 10 yılda 7,32 milyar dolarlık inşaat..
    15. Akıllı telefon beklerken, paketten su..
    16. Antalya’da 5 kaçak avcı yakalandı
    17. Esenyurt’ta terör operasyonu kamerada
    18. Periler kupayla başlıyor
    19. 'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste..
    20. Bylock kullanıcısı tutuklandı
    21. Japonya’da sel felaketi: 1 ölü, 2..
    22. Üretici mısır fiyatlarının..
    23. Aydın Büyükşehir ilk hafta Vakıfbank..
    24. Metruk bina uyuşturucu yuvası çıktı
    25. Üretim ve ihracat hamlesi devam ediyor
    26. Akhisar Belediye Basketbol, yeni sezon..
    27. Kulak zarı delinmesine dikkat
    28. Nauru'da devlet başkanlığına Lionel..
    29. Borsa güne yükselişle başladı
    30. Adana'da kapkaç zanlıları tutuklandı!
    Cübbeli Ahmet Hoca o mesajı paylaştı: 'Ben koyu solcuyum ama...'
    Cübbeli Ahmet Hoca o mesajı paylaştı: 'Ben koyu solcuyum ama...'
    Acun Ilıcalı'nın kanalına giden Ahmet Hakan işi kaptı!
    Acun Ilıcalı'nın kanalına giden Ahmet Hakan işi kaptı!
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog