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Sel ile baş etmenin yolunu buldular: Nehir kenarına öyle bir ev yaptılar ki...

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Sel ile baş etmenin yolunu buldular: Nehir kenarına öyle bir ev yaptılar ki...

İngiltere'nin Thames Nehri kıyısına inşa edilen bir ev taşkın sularıyla birlikte yükselerek batmaktan kurtuluyor.

#1
Foto - Sel ile baş etmenin yolunu buldular: Nehir kenarına öyle bir ev yaptılar ki...

İngiltere’nin Buckinghamshire bölgesinde, Thames Nehri üzerindeki küçük bir adada yer alan Formosa isimli ev sel felaketine karşı yapıldı. bu yapı, normal günlerde tıpkı sıradan bir ev gibi zeminde duruyor. Ancak nehir taşıp sel suları araziyi kapladığında işler değişiyor.

#2
Foto - Sel ile baş etmenin yolunu buldular: Nehir kenarına öyle bir ev yaptılar ki...

Yapının altında bulunan beton taban, suyun kaldırma kuvveti sayesinde tüm evi yukarı doğru kaldırıyor. Evi tutan dört dikey direk ise binanın akıntıyla sürüklenmesini engelleyerek sadece yukarı ve aşağı hareket etmesini sağlıyor.

#3
Foto - Sel ile baş etmenin yolunu buldular: Nehir kenarına öyle bir ev yaptılar ki...

Tesisat bile suyla birlikte uzaıyor İçerideki yaşamın aksamaması için su ve elektrik gibi tesisat bağlantıları da özel esnek hortumlarla tasarlandı. Bu sayede ev suyun üzerinde 3 metreye kadar yükseldiğinde bile altyapı bağlantıları kopmuyor. Su çekildiğinde ise bina tam olarak eski konumuna geri oturuyor.

#4
Foto - Sel ile baş etmenin yolunu buldular: Nehir kenarına öyle bir ev yaptılar ki...

Tasarımcılar, 2019–2020 kışındaki büyük taşkınlarda evin sorunsuz bir şekilde yükselip indiğini belirtiyor. Yine de evin yüzebilmesi binayı hasardan korusa da büyük bir sel uyarısında içeride kalmak güvenli değil.

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