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(Özel) İstanbul’da yıkılan korku evleri havadan görüntülendi

İstanbul’da vatandaşlarda korku uyandıran metruk binaların yıkımına başlandı.

06 Eylül 2019 Cuma 12:14
(Özel) İstanbul’da yıkılan korku evleri havadan görüntülendi

İstanbul’da vatandaşlarda korku uyandıran metruk binaların yıkımına başlandı. Özellikle Kartal’da vatandaşların şikayetçi olduğu, uyuşturucu kullananların meskeni haline gelen riskli metruk binalar yıkılıyor. Yıkım anları havadan da görüntülendi.


İstanbul’da vatandaşlarda korkuya sebep olan metruk binaların yıkımına başlandı. Özellikle Kartal’da çevre halkının şikâyetçi olduğu ve başta uyuşturucu madde kullananlar olmak üzere yasa dışı işlerin mekânı haline gelen metruk binalar, Kartal Belediyesi tarafından yıkılıyor. Yasa gereği önce sahipleri tarafından yıkılması beklenen ancak yasal süre içinde yıkılmayan metruk binalar, Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkılıyor. Çocuklar için de tehlike oluşturan ve daha önceden boşaltıldıkları için içlerine kolayca girilebilen binalardan cam, plastik doğrama, demir gibi geri dönüştürülebilir tüm parçalar alındı. Binaların yaz ayı olması nedeniyle uyuşturucu kullananların mekânı haline geldiği ve ormana yakın olması nedeniyle de yangın tehlikesine yol açtığı öğrenildi. Aynı zamanda riskli yapı raporu da bulunan ve Yakacık Aysun, Makbul ve Kirat sokaklarının çevresinde yaşayanların korkulu rüyası haline gelen binaların yıkımı iş makineleri tarafından gerçekleştiriliyor. Yıkımların en az 3 gün devam etmesi planlanırken, yıkım sırasında oluşabilecek toz için de sürekli tazyikli su kullanılıyor.


Yıkımla ilgili konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Ali Apaydın, “Burası Kartal’da Yakacık Mahallesi olarak nitelendirdiğimiz hemen Aydos Ormanları’nın bitişiğinde bir alan. Riskli yapı raporu alındı, ancak müteahhit işe başlamadığı için 10 aylık sürede binalar boşaltıldı, ev metruk duruma düştü. Madde bağımlılarının geldiği, çocuk istismarlarının olabileceği, hatta son dönemlerde terörle ilgili tehlikeli durumlar olabilecek bir durum oluştu. Riskli yapı raporu alınan yerlerde biz hemen süreci başlatıyoruz. 90 günlük yasal süre var. İlgililerinden 90 günde buraları yıkmasını istiyoruz. Bugün 30 civarında bina yıkıldı, akşama kadar da 10 bina daha yıkıldı” dedi.


Kartal’daki ‘korku evleri’nin yıkımı drone ile de havadan görüntülendi.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 12:14
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