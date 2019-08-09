0553 313 94 23

(Özel) İstanbul’da motosikletlinin ölümden döndüğü an kamerada

Beyoğlu’nda Unkapanı Köprüsü’nden çıkan motosiklet sürücüsü, aynı istikamette seyreden havalimanına yolcu taşıyan Havaist otobüsüne çarptı.

09 Ağustos 2019 Cuma 09:00
(Özel) İstanbul’da motosikletlinin ölümden döndüğü an kamerada

Beyoğlu’nda Unkapanı Köprüsü’nden çıkan motosiklet sürücüsü, aynı istikamette seyreden havalimanına yolcu taşıyan Havaist otobüsüne çarptı. Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar kameralara yansıdı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza, geçtiğimiz 22 Haziran Cumartesi günü saat 07.30 sıralarında Beyoğlu Şişhane Yokuşu Refik Saydam Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Unkapanı Köpürüsü’nden çıkan Yakup Ateş idaresindeki 34 BP 2417 plakalı motosiklet, aynı istikamette seyreden havalimanına yolcu taşıyan Havaist otobüsüne yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motorun hakimiyetini kaybeden sürücü, yola savruldu. Otobüsün şoförü son bir hamle yaparak direksiyonu sağa kırmasıyla, motosikletli otobüsün altında kalmaktan kurtuldu. Motosikletlinin arkasından seyreden ticari taksi ise frene basarak durdu. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



Otobüsün altında kalmaktan kıl payı kurtuldu


Görüntülerde, otobüs ile motosiklet köprünün üzerinde seyrediyor. Köprünün çıkışında motosiklet otobüse çarpıyor. Yere düşen motosikletli, otobüsün altında kalmaktan kurtuluyor. Arkasından gelen taksi ise frene basıyor. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Ateş’i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kaza nedeniyle Unkapanı Köprüsü Taksim istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.


Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 09:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali Demirtaş terfi eden Günaydın’a başarı diledi
    1. Vali Demirtaş terfi eden Günaydın’a..
    2. Fransız sokak müziği grubunun "ezan"..
    3. "Barış Koridoru" Türkiye’den..
    4. Doğumun yaklaştığını anlamanıza..
    5. Serbest piyasada döviz fiyatları
    6. Yurt içi piyasalar ödemeler dengesi..
    7. Yumruğunu gösterdi! Hükümet sorunu..
    8. HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı..
    9. Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
    10. Genç kızı öldürdü, ifadesi şok etti!
    11. Bayram namazı saatleri
    12. Van’da 900 paket kaçak çay ele..
    13. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Besyo..
    14. (Özel) Ümraniye’deki servisçi kavgası..
    15. Antalya'da motosiklet ile otobüs..
    16. Bıçakçılarda kurban yoğunluğu
    17. Çin'de Lekima Tayfunu için kırmızı..
    18. Adana’da dolandırıcılık iddiası
    19. 17 yıl yaşaması “imkansızdı”, o..
    20. (Özel) Kurban Bayramı’nın ikramlıkları..
    21. Sudan'da idam cezalarını askıya aldı
    22. (Özel) Tarihi binanın yıkılma..
    23. Aden'de çatışmalar alevlendi!
    24. Çankaya'da temizlik işçileri gece..
    25. Ürettikleri bıçakların kalitesi böyle..
    26. Beşiktaş, Pedro Rebocho'yu transfer..
    27. Yozgat’ta çocuklar çeşme oluğunda..
    28. Hindistan'da sel felaketi: 6 ölü
    29. Kayseri polisinden bayram öncesi sıkı..
    30. Konoplyanka Beşiktaş'ta!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Eminönü'nde yaşanan olayla ilgili Emniyet'ten açıklama
    Eminönü'nde yaşanan olayla ilgili Emniyet'ten açıklama
    ABD resmen açıkladı: Hazırız
    ABD resmen açıkladı: Hazırız