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(Özel) İstanbul’da motosikletlinin metrelerce sürüklendiği kaza kamerada

Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde yasak yerden dönüş yapmaya çalışan otomobil sürücüsü, motosikletli kuryeye çarptı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 09:39
(Özel) İstanbul’da motosikletlinin metrelerce sürüklendiği kaza kamerada

Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde yasak yerden dönüş yapmaya çalışan otomobil sürücüsü, motosikletli kuryeye çarptı. Kuryenin yaralanarak metrelerce sürüklendiği kaza güvenlik kameralarına yansıdı.


Kaza, 20 Temmuz Salı günü saat 16.00 sıralarında Şişli Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik aktığı esnada cadde üzerinde seyreden otomobil sürücüsü yasak olmasına rağmen dönüş yapmak istedi. Otomobil sürücüsü, dönüş yaptığı sırada solundan geçmeye çalışan motosikletli kuryeye çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle hakimiyeti kaybederek yere düştü. Metrelerce sürüklenen gencin üstüne bir de motosikleti düştü.


Sürücü ayağından yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, trafik aktığı esnada otomobil sürücüsü yasak yerden dönüş yapmak istiyor. Yanından geçmek isteyen motosikletliye ise otomobil çarpıyor. Yere düşen genç yaralanırken, vatandaşlar ise gence bakıyor.


Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ayağından yaralanan genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.



“Ayda en az 3-4 kez bu sebepten ötürü kaza oluyor”


Kazayı gören Rıdvan Etke, “Motosiklet sürücüsü Zincirlikuyu’dan Mecidiyeköy yönüne gitmeye çalışıyor. Sol şeritte otomobil soldan yanaşarak bir anda ‘u’ dönüşü yapıp ters istikamete dönmeye çalıştı. O esnada motosikletliye çarparak sürüklenmesine ve kaza yapmasına sebep oldu. Sürücünün ayağı motosikletin altında kaldığı için kırıldı. Ambulans geldi hastaneye götürdüler. Sabah saatlerinde de burada bir kaza oldu. Yine aynı şekilde tersten dönüş oldu, bunlara bir çözüm bulunmadığı sürece bu kazalar sürekli yaşanacak. Ayda en az 3-4 kez bu sebepten ötürü kaza oluyor” dedi.


Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 09:39
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