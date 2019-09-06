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(Özel) İstanbul’da motosikletli ithal magandanın tek teker terörü kamerada

15 Temmuz Şehitler ve Atatürk Köprüsü üzerinde Cezayir uyruklu olduğu öğrenilen motosikletli bir maganda, araçların arasında tek tekerlek üzerinde giderek trafiği tehlikeye düşürdü.

06 Eylül 2019 Cuma 09:34
(Özel) İstanbul’da motosikletli ithal magandanın tek teker terörü kamerada

15 Temmuz Şehitler ve Atatürk Köprüsü üzerinde Cezayir uyruklu olduğu öğrenilen motosikletli bir maganda, araçların arasında tek tekerlek üzerinde giderek trafiği tehlikeye düşürdü. Hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atan ithal maganda, o anları kaydedip bir de sosyal medyadan yayınladı.


İstanbul’un çeşitli noktalarında trafikte motosikletle tek tekerlek üstünde giden magandalara bir yenisi daha eklendi. Tüm uyarılara, ağır para cezalarına ve uygulamalara rağmen mega kentte trafik terörü devam ediyor. Son olarak Atatürk Köprüsü üzerinde Cezayir uyruklu olduğu öğrenilen motosikletli bir maganda, araçların arasında tek tekerlek üzerinde gitmeye başladı. Bu şekilde metrelerce giden maganda hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye attı.



Bu da ithal maganda


Ölüme meydan okuyan motosikletli, bunun dışında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde de dakikalarca bu şekilde giderek trafikte adeta terör estirdi. Sürücülerin korkulu rüyası haline gelen maganda, şov uğruna akrobatik hareketler yaptı. Maganda Maslak Büyükdere Caddesi ve E-5 Karayolu gibi trafiğin işlek olduğu noktalarda da trafiği tehlikeye düşürdüğü yetmiyormuş gibi araçların arasından tek tekerlek üzerinde geçerek “makas” attı. O anları kaydeden maganda, bir de sosyal medyada yayınladı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosikletli magandayı yakalamak için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 09:34
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