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(Özel) İstanbul’da intihar girişimi ekipleri alarma geçirdi

Şişli’de arkadaşlarının uzun süre ulaşamadığı İbrahim D.

25 Ağustos 2019 Pazar 12:24
(Özel) İstanbul’da intihar girişimi ekipleri alarma geçirdi

Şişli’de arkadaşlarının uzun süre ulaşamadığı İbrahim D. ekipleri alarma geçirdi. İlaç içerek intihar girişiminde bulunan şahıs, itfaiye ekiplerinin evinin kapısını kırması sonucu kurtarıldı. Baygın halde bulunan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Olay, saat 11.00 sıralarında Şişli Gülbağ Cemal Sururi Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen İbrahim D., ilaç içerek intihar girişiminde bulundu. D.’nin arkadaşları, kendisine uzun süre ulaşamaması üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi de sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, polis nezaretinde çelik kapıyı kırarak içeriye girdi.



Ekipler alarma geçti, mahalleli sokağa döküldü


Sağlık ekipleri içeride baygın halde buldukları İbrahim D.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından sedyeye alarak ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan ekipleri alarma geçiren olay nedeniyle mahalleli de sokağa döküldü. Bazı vatandaşlar penceresinde izlerken, bazıları da olayın ne olduğunu anlamaya çalıştı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 12:24
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