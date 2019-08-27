0553 313 94 23

(Özel) İstanbul Havalimanı yolunda taksinin çarptığı manda telef oldu

İstanbul Yeni Havalimanı yolunda seyir halinde olan taksici, bir anda karayoluna giren mandaya çarptı.

27 Ağustos 2019 Salı 09:25
(Özel) İstanbul Havalimanı yolunda taksinin çarptığı manda telef oldu

İstanbul Yeni Havalimanı yolunda seyir halinde olan taksici, bir anda karayoluna giren mandaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce uzağa sürüklenen manda telef olurken, kullanılamaz hale gelen taksinin sürücüsü yara almadan kurtuldu.


Kaza, önceki gece Eyüpsultan Hasdal-Kemerburgaz yolu İstanbul Havalimanı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Yeni Havalimanı durağına bağlı 34 TCL 63 plakalı taksi ile seyretmeye başlayan taksici, ilerlediği esnada karayoluna bir anda manda girdi. Son anda fark eden taksici frene bastı ancak duramayarak hayvana çarptı. Çarpma sonucu kullanılamaz hale gelen taksinin sürücüsü şans eseri yara almadan kurtuldu. Aracın çarptığı manda ise telef oldu. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Kaza sonrası yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 09:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emine Bulut cinayeti
    1. Emine Bulut cinayeti
    2. KDK engelli memura lojman hakkı için..
    3. İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik..
    4. (Özel) "İnsanlık ölmüş" dedirten..
    5. Tunceli'de 2 terörist öldürüldü
    6. Q7’ye Süper Lig’den 2 talip! ‘Paramı..
    7. İşçiye CHP zulmü 125. gününde
    8. Asya borsaları
    9. Sulama kanalına düşen genç boğuldu
    10. Abdulkadir Parmak, Ünal Karaman ile..
    11. (Özel) Kurtarılması için basınçlı hava..
    12. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'dan..
    13. (Özel) Üsküdar’da yere düşen üç Ebabil..
    14. İhlas Vakfı Afyonkarahisar’da yurt açtı
    15. Milli odalardan 'kayyım'a destek
    16. Otomobil bahçeye uçtu faciadan dönüldü
    17. Dillere destan bir tarif: Dört mevsim..
    18. Lüleburgaz'da uyuşturucu iğneler bulundu
    19. Bakan Pekcan'dan fidan dikme..
    20. (Özel) Pendik’te yaya geçidinde aracın..
    21. Brent petrolün varili 58,74 dolar
    22. "Trabzonspor'un yeniden temelleri..
    23. Kadınlar bu sistemle doğum korkusunu..
    24. Meksika'da silahlı saldırı! Ölüler var
    25. CHP’li Belediyede işinden olan..
    26. Musabeyli Kaymakamı Avcı’dan veda..
    27. Meksika'da silahlı saldırı
    28. Günde bir bardak şalgam, gribi..
    29. 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda devir..
    30. Vali Yaman’dan iddialara yanıt
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür gibi açıklama! 'Partim bir hata yaptı'
    Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür gibi açıklama! 'Partim bir hata yaptı'
    Teröristler bu direnişi hiç beklemiyordu! Tankerlere el konuldu, müzakere istiyorlar
    Teröristler bu direnişi hiç beklemiyordu! Tankerlere el konuldu, müzakere istiyorlar