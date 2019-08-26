0553 313 94 23

(Özel) İnatçı yavru kedi itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı

Şişli Bomonti’de lüks minibüsün motor kısmına giren yavru kedi, itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:05
(Özel) İnatçı yavru kedi itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı

Şişli Bomonti’de lüks minibüsün motor kısmına giren yavru kedi, itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerinin hummalı çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartılan kedi bu kez gazetecilerin aracına girdi. Kedi daha sonra kaçarak uzaklaştı.


Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 10.00 sıralarında Şişli Bomonti Silahşör Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lüks minibüsün sürücüsü aracına bindiğinde motor kısmından kedi sesi geldiğini fark etti. Kendi imkanlarıyla kediyi çıkartamayacağını anlayan sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Şişli İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, aracın motor kısmına giren kediyi kurtarmak için çalışmalara başladı. Ekiplerin yerini belirlediği kedi, korkarak aracın arka bölümlerine gitmeye başladı. İtfaiye erlerinin oksijen tüpüyle ses çıkartmayı denediği ve vatandaşların cep telefonundan kedi sesi dinlettiği yavru bir türlü çıkmak bilmedi. Ancak yine de vazgeçmeyen itfaiye erlerinden biri minibüsün altına girerek yerini belirlediği kediyi araçtan çıkarttı.



Minibüsten çıktı gazetecilerin aracına girdi


Minibüsten çıktıktan sonra koşarak uzaklaşmaya başlayan yavru kediyi vatandaşlar yakalamaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Kedi bu kez de çalışmaları görüntüleyen gazetecilerin otomobiline girdi. İtfaiye erleri bunun üzerine aracın altına bir kez daha girerek kediyi bulunduğu yerden çıkarttı. Hızla kaçan kedi park halindeki araçların altına girerek gözden kayboldu.



“Ne yaptıysak kedi oradan çıkmadı”


Olayı anlatan bir vatandaş, “Yolcumuzu almak için otele gelmiştik. Daha sonra buradaki arkadaşların aracına kedinin girdiğini gördüm. Kendisine ‘arabanın altında kedi var’ dedik. Daha sonra aracına çıktı ve çalıştırdı. Ne yaptıysak kedi oradan çıkmadı, sonra da itfaiyeye haber verdik. Sağ olsunlar 4-5 dakika içerisinde geldiler. Sonra siz haberci arkadaşların aracına da girdi. Oradan kurtardığımız kediyi sizin aracınızdan çıkartmak zorunda kaldılar” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Esnaf odasından ’Çin malı kırtasiye ürünü’ uyarısı
    1. Esnaf odasından ’Çin malı kırtasiye..
    2. Şaphaneliler kaymakam istiyor
    3. Toplu ulaşıma zam
    4. Türkiye ekonomisi için kritik veri..
    5. Otomobil bagajında tehlikeli yolculuk
    6. Mardin’de atlı turizm dönemi
    7. Nazım Baltakesen; “Toplu sözleşmenin..
    8. Büyükçekmece’de Halk Akademisi Sahne..
    9. Kaş’ta çıkan orman yangını büyümeden..
    10. Kapasite kullanım oranı ağustosta..
    11. Ciltteki nem dengesine dikkat
    12. Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD,..
    13. HDP'li vekiller yine şaşırtmadı!..
    14. Alaşehir’de evlenecek çiftler iki..
    15. Japonya'da kadın dağcı Fuji Dağı'nda..
    16. Diş çürüğü oluşumunu engellemenin..
    17. Toplu taşıma araçlarında klima ve açık..
    18. Sektörel güven endeksleri açıklandı
    19. Piyasa güne artı rezervle başladı
    20. Malazgirt Zaferinin 948. yıl dönümü
    21. Vücut çatlakları kadınların..
    22. Aydemir: ‘Kızıl elmamız hak ve..
    23. Şarampolde can pazarı
    24. Gül cephesinden Davutoğlu’na tepki:..
    25. Uyku apnesine Anka’da teşhis ve tedavi
    26. Asya borsaları
    27. (Özel) İnatçı yavru kedi itfaiye..
    28. (Özel) Asel bebek için ‘yaşatın’..
    29. Başkan Dr. Palancıoğlu:
    30. İzmir’de 69 düzensiz göçmen yakalandı
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Yusuf Kaplan'dan İhsan Şenocak tepkisi! 'Faşist bunlar'
    Yusuf Kaplan'dan İhsan Şenocak tepkisi! 'Faşist bunlar'
    Böylesi ancak mizahta olur! İsmi yüzünden başına gelmeyen kalmadı
    Böylesi ancak mizahta olur! İsmi yüzünden başına gelmeyen kalmadı