(Özel) Hiç gitmediği Manisa’da traktörüne ceza kesildi

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde ilginç bir trafik cezası olayı yaşandı. Lüleburgaz’da yaşayan Eğitim Sen temsilcisi öğretmen Mehmet Sezgin’e ait 1986 model traktöre, hiç gitmediği Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde hatalı park nedeniyle trafik cezası kesildi. Sezgin, "Traktörüm Lüleburgaz’ın dışına hiç çıkmadı. Emniyete ve savcılığa gidip gerekli işlemleri yapacağım" dedi.

Lüleburgaz Eğitim Sen temsilcisi Mehmet Sezgin’e ait 39 DT 209 plakalı traktöre Manisa’nın Kırkaağaç ilçesi Kocamehmetağa Mahallesi 53. sokakta park ihlali yaptığı gerekçesiyle trafik cezası kesildi. Gelen ceza karşısında Sezgin, gerekli yasal işlemleri başlatmak için harekete geçtiğini söyledi.

"Hiçbir özelliğiyle uyuşmuyor"

Sezgin bahse konu plakalı aracın evinin bahçesinde bulunan 1986 model traktörle aynı olduğunu söyleyerek, "Bunu ben iyi niyetli olarak düşünüyorum. Ama böyle değil de var olan tüm plakalara böyle bir şey yazıyorlarsa bu daha da acı verici bir durum. Çünkü yazılan aracın özellikleri de belirtiliyor. Ceza kağıdında 2002 model Kia marka beyaz bir otomobil olduğu ibaresi de var. Benim traktörüm 2002 model değil, beyaz değil. Hiçbir özelliğiyle uyuşmuyor" dedi.

"Plakası sorgulandığında traktör olduğu görülür"

Sezgin, cezai bir işlem uygulandığında park ihlalinde aracın fotoğrafının çekilmesi gerektiğini belirterek, "Bu ceza işlemi yapılırken aracın fotoğrafının çekilmesi gerekmiyor muydu? Yanlış parkın fotoğrafı çekilip öyle gönderiliyordu. Aynı şekilde plaka üzerinden sorgulama yapıldığında aracın özellikleri direkt çıkıyor. Bu plaka girildiğinde doğal olarak benim resmi kayıtlarda var olan traktörüm ortaya çıkacak. Bu plaka sorgulandığında karşılarında bir traktör olduğu ortaya çıkacak. Burada böyle bir durum var. Kafa karıştıran bir şey" ifadelerini kullandı.

"Suça karışsaydı nasıl aklayacaktım"

Sezgin şöyle devam etti:

"Söz konusu araç başka türlü suçlara da karışabilirdi. Bu sefer ben kendimi nasıl aklayacaktım. Kendimi aklamam için neler yapmam gerekiyor. Farklı farklı daha adi suçlara karışabilirdi. O yüzden bunu temizleme görevi doğal olarak emniyet teşkilatıdır. Plaka bana ait ancak araç bana ait değil. Bu nedenle de güvenlik kameraları görüntülerinin incelenmesini isteyeceğim."