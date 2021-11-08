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Gündem Özel hayatınız batsın! Eşini pazarlayan adamın videosu ilçe sakinlerini ayağa kaldırdı!
Gündem

Özel hayatınız batsın! Eşini pazarlayan adamın videosu ilçe sakinlerini ayağa kaldırdı!

Çankırı'nın Eldivan ilçesinde evli bir çiftin uygunsuz videolarını "porno sitelere" yükleyip, başka erkekleri ilişkilerine davet ettikleri ortaya çıktı. Yaşanan skandal ilçe sakinlerine "özel hayatınız batsın" dedirtirken, Oda TV sapık çifti savunarak İlçe Belediye Başkanı Mustafa Lafcı'yı, "özel hayata müdahale etmekle" suçladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 00:03:00 - 2021-11-08 00:10:25
Özel hayatınız batsın! Eşini pazarlayan adamın videosu ilçe sakinlerini ayağa kaldırdı!

 Yeniakit.com.tr 

Çankırı'nın Eldivan ilçesinde eşi ile ilişkisini kaydedip, "porno sitelerine" yükleyen S.Y'nin videosu ifşa oldu. Videoda, S.Y'nin başka erkeklere de eşi ile münasebete girmesi için ahlaksızca davette bulunduğu ortaya çıktı. İlçe sakinleri patlak veren skandaldan sonra Emniyet'e başvursa da netice alamadı.

İlçeden taşınmasını istediler

Eldivan ilçesinde yaşayanlar, kırtasiye işleten S.Y'nin ilçeden taşınmasını istedi. İlçe Belediye Başkanı Mustafa Lafcı, bir grup arkadaşı ve ilçenin kanaat önderi olarak kabul edilen yaşlıları ile birlikte, S.Y'yi makam odasına davet etti. Başkan Lafcı'nın makam odasına gelen S.Y'den, ilçenin huzuru için, küçük çocukların S.Y.nin dükkanından kırtasiye malzemeleri aldığı ayrıntısını da dikkate alarak, başka bir yere taşınması istendi.

Oda TV, sapık çıkan S.Y'yi savundu!

Çankırı'nın Eldivan ilçesindeki rezalet karanlık Oda tarafından da haberleştirildi. Bir skandala imza atan Oda TV, karı-koca sapıklık yapan çifti savundu. Haberde, yaşanan gelişme üzerinden AK Partili Belediye Başkanı'nı hedef alınarak "özel hayata müdahale" ile suçlandı.

'Çocuklarımızı o kırtasiyeye nasıl göndereceğiz?'

Eldivan İlçe Belediye Başkanı Mustafa Lafcı, yaşananların perde arkasını yeniakit.com.tr'ye anlattı. "Bizim kimsenin özel hayatına müdahale etmek gibi bir durumumuz olamaz." diyen Başkan Lafcı, "İlçemizde kırtasiyecilik yapan bir esnaf, eşi ile yaşadığı cinsel münasebetin videosunu porno sitelerinde paylaşıyor. O videolardan birisi nasıl olduğunu bilmediğimiz şekilde ifşa olmuş. Videoda çok çirkin ifadeler var. Söz konusu kişi, başka erkeklere de eşi ile münasebete girmesi için davette bulunuyor. Çiftin arasında geçen diyalogdan kadının da bu durumdan rahatsız olmadığı anlaşılıyor." ifadelerini kullandı.

Başkan Lafcı, S.Y'nin kırtasiye işlettiğine dikkat çekerek, "Hepimizin çoluğu çocuğu bu adamın dükkanına giriyor. Biz çocuklarımızı, bu ahlaksızlığı yapan insanın iş yerine nasıl göndereceğiz?" diye sordu.

Karanlık Oda'nın mahkeme kurdular iftirasına da cevap veren Başkan Lafcı, şöyle devam etti: "Bizim mahkeme kurma gibi bir durumumuz kesinlikle olmadı. İlçe sakinleri çok rahatsız. Biz de o kişiyi makamımıza davet edip, 'ondan rahatsız olduğumuzu, buradan taşınmasını istediğimizi' söyledik."

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