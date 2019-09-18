Hastalanan vatandaşlar hastanelerin acil servislerine başvurmakta. Evine yakın bölgede devlet hastanesi bulunmayanlar özel hastanelerin acil servislerine gitmeyi tercih etmekte. Sağlık Bakanlığı hasta yoğunluğunu ve yetersiz fiziki şartlar nedeniyle acil servislerle ilgili tebliğ yayınlamıştı. Peki özel hastanelerin acil servisleri ücretsiz mi?

Sağlık Bakanlığı yayınladığı tebliğle acil servislere bir dizi düzenleme getirilmişti. Özel hastaneler, kendilerine başvuran veya ambulans ve sevkle acile getirilen hastaları, ödeme gücüne ve sağlık güvencesine bakılmaksızın kabul edecek, kesinlikle ücret talep etmeyecek.

Yayınlanan tebliğe aşağıdaki kişilere ücretsiz olarak özel hastanelerin acil servisleri hizmet verecektir.

Kişiye tıbbı bir müdahale yapılarak sonuçlanan başvurulardan,

Özel müracaat eden ve acil girişlerinden kaydı bulunan vakalar için yatış işlemlerinin iştenildiği durumlarda,

Başka bir yerden sevki olarak gelen hastalıklardan,

Ciddiyeti önemsenmeden gerçekleşen travma vakaları için,

Başvurudan sonra müşahade altına alınması gereken hastalardan herhangi bir ücret talep edilememektedir.

Özel hastanelerde serum ücreti

Özel acilden başvuru yapılması halinde mevcut hastalıklarına göre uygulamalar yapılmakta olup, serum, iğne gibi işlemlerden başka acilden yatış işlemleri de uygulanmaktadır. Özel hastane acil servislerinde serum ücreti alınmaktadır. Yalnızca yeşil alan uygulaması kapsamında gerçekleşen serum işlemleri ücretsiz olarak yapılmaktadır.