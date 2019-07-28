Özel hastaneden sosyal sorumluluk projesi

Yeni hastanesinin lansmanını yapan Büyük Anadolu Hastanesi, bir yandan da sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor.

Yeni Hastanenin açılış sürecini hızla tamamlayan ve bir hafta içerisinde tüm denetimlerini tamamlayarak 6 ayrı açılış lansmanı yapan Büyük Anadolu Hastaneleri, bir yandan da sosyal sorumluluk projelerine ara vermeden devam ediyor. İlkadım Belediyesinin belirlediği 650 çocuğun sünnetini tek başına üstlenen hastane, sünnet şölenine de ana sponsor olarak katılım sağladı.

Şölende İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ana sponsor olunmasından dolayı tebrik çiçeğini Büyük Anadolu Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yakup Yönten’e takdim etti.

Başkan Necattin Demirtaş, 650 çocuğun sünnetini sosyal sorumluluk projesi kapsamında tek başına sağlayan hastane ve yönetim kuruluna teşekkürlerini iletti. Dr. Yakup Yönten de sosyal sorumluluk projeleri kapsamında 650 çocuğun sünnetini gerçekleştirmekten gurur duyduklarını söyledi.