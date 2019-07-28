0553 313 94 23

Özel hastaneden sosyal sorumluluk projesi

Yeni hastanesinin lansmanını yapan Büyük Anadolu Hastanesi, bir yandan da sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor.

28 Temmuz 2019 Pazar 15:39
Özel hastaneden sosyal sorumluluk projesi

Yeni hastanesinin lansmanını yapan Büyük Anadolu Hastanesi, bir yandan da sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor.


Yeni Hastanenin açılış sürecini hızla tamamlayan ve bir hafta içerisinde tüm denetimlerini tamamlayarak 6 ayrı açılış lansmanı yapan Büyük Anadolu Hastaneleri, bir yandan da sosyal sorumluluk projelerine ara vermeden devam ediyor. İlkadım Belediyesinin belirlediği 650 çocuğun sünnetini tek başına üstlenen hastane, sünnet şölenine de ana sponsor olarak katılım sağladı.


Şölende İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ana sponsor olunmasından dolayı tebrik çiçeğini Büyük Anadolu Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yakup Yönten’e takdim etti.


Başkan Necattin Demirtaş, 650 çocuğun sünnetini sosyal sorumluluk projesi kapsamında tek başına sağlayan hastane ve yönetim kuruluna teşekkürlerini iletti. Dr. Yakup Yönten de sosyal sorumluluk projeleri kapsamında 650 çocuğun sünnetini gerçekleştirmekten gurur duyduklarını söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 15:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akdamar Gayrimenkul Yetkilisi Ahmet Akdamar: "Faizlerin yüksek olmasından dolayı vatandaş konutlarda satın alma değil kiralığa yöneliyor"
    1. Akdamar Gayrimenkul Yetkilisi Ahmet..
    2. Kocasinan’da yüzde 100 organik pazar..
    3. Putin: Mükemmeli inşa edeceğiz
    4. Mersin’de eğlence mekanındaki yangın..
    5. Ankara’da trafik kazası: 1 ölü
    6. Trabzonspor'un Avusturya kampı
    7. Motosikletle zipline yaptı
    8. Afganistan'da 10 Taliban üyesi öldürüldü
    9. Kabil’de patlama
    10. İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den sert..
    11. Düzce’de selde kaybolan 1 çocuk daha..
    12. Alanya’da köpekten kaçarken ağaçta..
    13. Küle dönen evdeki Türk Bayrağı’na bir..
    14. Özel hastaneden sosyal sorumluluk..
    15. Eğitimci Yavuz’dan öğrencilere..
    16. Prof. Dr. Hayat Erkanal hayatını..
    17. Balıkçılar suyun içinde erkek cesedi..
    18. TBMM Başkanı Şentop: “28 Şubat’ta imam..
    19. Eşine yardım için geldiği fırında usta..
    20. Konya'da cinayet! Sırtına çekiçle vurdu
    21. Talasgücü Belediyespor’da teknik kadro..
    22. Araplar Uludağ’a akın etti
    23. Suudi alim Selman el-Avde'ye sosyal..
    24. Beyazgül, özel bir televizyon..
    25. 5 yaşındaki çocuk, asidi su zannedip..
    26. Liverpool'a 16 yaşında kanat oyuncusu
    27. AK Parti’li Milletvekili Ağar: "Büyük..
    28. '28 Şubat zulmü FETÖ okullarına yaradı'
    29. "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliğinin..
    30. Trabzon’da verileri paylaşmayan..
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    Trump'tan çarpıcı 'Çin' ve 'Türkiye' itirazı: Dünyanın en zengin ülkeleri...
    Trump'tan çarpıcı 'Çin' ve 'Türkiye' itirazı: Dünyanın en zengin ülkeleri...
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor
    İmamoğlu'nun görüşme talebine Erdoğan bu cevabı vermiş!
    İmamoğlu'nun görüşme talebine Erdoğan bu cevabı vermiş!