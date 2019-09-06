0553 313 94 23

Özel hareket polisi Muhammed Mert Altaş memleketi Ahlat’ta toprağa verildi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde geçirdiği geçirdiği trafik kazasından sonra kaldırıldığı hastanede bir hafta yoğun bakımda kaldıktan sonra vefat eden özel hareket polisi Muhammed Mert Altaş memleketi Ahlat’ta toprağa verildi.

06 Eylül 2019 Cuma 20:38
Özel hareket polisi Muhammed Mert Altaş memleketi Ahlat’ta toprağa verildi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde geçirdiği geçirdiği trafik kazasından sonra kaldırıldığı hastanede bir hafta yoğun bakımda kaldıktan sonra vefat eden özel hareket polisi Muhammed Mert Altaş memleketi Ahlat’ta toprağa verildi.



Özel harekat polisi Muhammed Mert Altaş, Tatvan’da trafik kazası geçirdi. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Altaş, bir hafta kaldığı yoğun bakımda tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti. Özel harekat polisi Altaş için Ahlat Ulu Camii önünde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından merhum polis Altaş için yakınlarından ve ilçe halkından helallik istendi. Edilen duanın ardından Altaş’ın cenazesi Abdurrahman Gazi Mezarlığı’na götürülerek defnedildi.



Ahlat’taki törene, Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Muş İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, kurum amirleri, vatandaşlar ile Altaş’ın yakınları katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 20:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    30 bin bedensel engelliye destek
    1. 30 bin bedensel engelliye destek
    2. Konya'da kocasını keserle öldüren..
    3. Ağrı’da terör operasyonu: 10 kişi..
    4. Adalet karar verdi! Peki Canan..
    5. Cep telefonu kullanan 5 bin sürücüye..
    6. İstanbul Pendik'te fabrika yangını:..
    7. İdlib'deki protestolar sürüyor
    8. Çarpıcı iddia: Abdullah Gül 3 bakan..
    9. Eşini öldürmeye giderken enselendi,..
    10. Amerika'da İsrail Başkonsolosluğunun..
    11. Fikri Sağlar, Başkan Günel’i ziyaret..
    12. Başkan Ömer Günel’in ilk aday adayı..
    13. Yürüyen Köşk’ü 20 günde 6 bin 225 kişi..
    14. Özel hareket polisi Muhammed Mert..
    15. Karesi Halk sağlığı günleri’ne yoğun..
    16. Erdoğan'ın resti sonrası harekete..
    17. Milli Takım teknik direktörü Şenol..
    18. Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı..
    19. Orta Afrika'da silahlı gruplar..
    20. Evren Çağıran çeyrek finalde elendi
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim