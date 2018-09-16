Özel Harekat'tan PKK'ya operasyon! Silahlar ele geçirildi
Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat timlerince PKK/KCK bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 silah ele geçirildi.16 Eylül 2018 Pazar 17:55
Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda keskin nişancı silahının da bulunduğu 5 silah ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat timlerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
"ADLİ TAHKİKAT DEVAM ETMEKTEDİR"
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İlimiz merkez Kavaklı köyü Çobandağı bölgesinde icra edilen arazi arama tarama faaliyeti neticesinde M-16 piyade tüfeği, 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve Dragunov keskin nişancı tüfeği ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
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