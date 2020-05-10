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Aktüel

Özel Harekatçılar şehit Eren Bülbül'ün annesine çiçek gönderdi

Yeniakit Publisher
2020-05-10 18:34:56 -
Özel Harekatçılar şehit Eren Bülbül'ün annesine çiçek gönderdi

ANKARA (AA) - Muğla'da görev yapan Özel Harekat polisleri, 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristlerin evinin önünde şehit ettiği 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'ün Anneler Günü'nü gönderdikleri çiçekle kutladı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Muğla Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü personelinin gönderdiği çiçek, anne Ayşe Bülbül'e Maçka'daki evinde teslim edildi.

Bülbül, Anneler Günü'nde kendisine gönderilen çiçek dolayısıyla duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Tüm asker ve polisler, Eren gibi evladım. Ben de hepsinin annesiyim. Beni hiç yalnız bırakmayan evlatlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

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