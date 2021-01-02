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Gündem Özel harekat polisinden alkışlanacak hareket! Gözünü kırpmadan atladı
Gündem

Özel harekat polisinden alkışlanacak hareket! Gözünü kırpmadan atladı

Beşiktaş Ortaköy Sahili'nde fotoğraf çekmek isterken denize düşen turisti özel harekat polisi gözünü kırpmadan buz gibi suya atlayarak kurtardı.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 16:00:00 -
Özel harekat polisinden alkışlanacak hareket! Gözünü kırpmadan atladı

Olay dün akşam saatlerinde Ortaköy Sahili'nde yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan Türk kökenli Avusturalyalı turist Ortaköy Camii önündeki demir korkuluklara tutunup sarkarak arkadaşına fotoğraf çektirmek istedi.

Tutunduğu demir korkuluğun bir anda yerinden kopması sonucu demirle birlikte denize düşen turist suya gömüldü.

Başından yaralanan turist suya batıp çıkarak can havliyle kenara yüzdü. Turisti elinden tutan vatandaşlar onu yukarı çekmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Başından yaralandı

Bu sırada kalabalığı görüp gelen bir Özel Harekat polisi tereddüt etmeden denize atlayıp turisti kurtardı. Vatandaşların haber vermesi üzerine kısa sürede gelen sağlık ekibi yaralı turiste ilk müdahalede bulundu.

Daha sonra ambulansa alınan turist tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olay o sırada sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Muhammed Kulaşen tarafından saniye, saniye görüntülendi.

Muhammed Kulaşen "Ben sosyal medya üzerinden canlı yayın yapıyordum, bu sırada bir vatandaşın denize düştüğünü gördüm ve kamerayı o kısma yönlendirdim.

Polis olmasa ölmüştü

Yardıma koşan vatandaşlar oldu, onu çıkarmaya çalıştılar ama çıkaramadılar. Denize düşen kişinin başında ve kolunda yaralanma vardı. O sırada Özel Harekat polisleri geldi bir tanesi denize atladı.

Sonra ambulansa haber verildi, gelip aldılar ve hastaneye götürdüler. Düşen kişi Avusturalya'dan turist olarak gelmiş Türk kökenli aslında, oradaki korkuluklara tutunmak istemiş demir kopunca da demirle birlikte denize düşmüş, başından ve kolundan ciddi şekilde yaralanmış" dedi.

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