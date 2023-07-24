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Gündem Özel halk otobüsleri, o tarihten itibaren ücretsiz yolcu taşımayacak
Gündem

Özel halk otobüsleri, o tarihten itibaren ücretsiz yolcu taşımayacak

Yeniakit Publisher
2023-07-24 14:26:00 -
Özel halk otobüsleri, o tarihten itibaren ücretsiz yolcu taşımayacak

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) Başkanı Ercan Soydaş, Burdur’da bir otelde düzenlenen Burdur Şehir İçi Halk Otobüsleri Kooperatifi Toplu Taşıma Toplantısı’nda konuştu.

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) Başkanı Ercan Soydaş, Burdur’da bir otelde düzenlenen Burdur Şehir İçi Halk Otobüsleri Kooperatifi Toplu Taşıma Toplantısı’nda konuştu.

Soydaş gazetecilere yaptığı açıklamada, belirli kesimlere halk otobüslerinin Türkiye’de ücretsiz hizmet verdiğini söyledi.

Kanuna muhalefet etmek gibi bir amaçlarının olmadığına işaret eden Soydaş, “Özel halk otobüsleri kuruluşundan beri şehit yakını, gazileri, emniyet ve basın mensuplarını zaten ücretsiz taşıyor. Bizim üzüldüğümüz konu hep bu ücretsiz taşımayla anılmak” dedi.

Soydaş, “Bununla ilgili bir açıklama yaptığımızda kamuoyundan ciddi bir tepki alıyoruz. Neden 15 Ekim diye bir karar aldık. Bu tip taleplerde kanun düzenlemesi gerekiyor. Ben başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili bakanlıkların bu sese kulak vereceğine inanıyorum” diye konuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Burdur Şehir İçi Halk Otobüsleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ali Bilgiç de Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliğince (TÖHOB) 19 Temmuz’da Ankara’da, 28 bin 100 özel halk otobüsleri temsilcisinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildiğini belirtti.

Bilgiç, o toplantıda ücretsiz binişlere ilişkin tarafları memnun edici bir düzenleme olmaması durumunda 15 Ekim’de tüm illerde ücretsiz binişlerin kaldırılması kararını aldıklarını anımsattı.

 

 

 

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