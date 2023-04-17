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Yaşam Ozel Hair Transplant Yeni Şubesini Hastalarıyla Buluşturuyor
Yaşam

Ozel Hair Transplant Yeni Şubesini Hastalarıyla Buluşturuyor

Yeniakit Publisher
2023-04-17 17:33:00 - 2023-04-17 17:33:43
Ozel Hair Transplant Yeni Şubesini Hastalarıyla Buluşturuyor

Yeni bir şube açma hazırlıkları içinde olduklarını belirten Ozel Hair Transplant kurucusu Emre Beltagy, yeni bir şube açarak kaliteli hizmetlerini daha çok hasta ile buluşturduklarını ifade etti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Beltagy, “Saç ekimi, saç dökülmesi sorununun en başarılı çözümlerinden bir tanesi. Bu nedenle özellikle son zamanlarda pek çok kişinin saç ekimine yöneldiğini görmekteyiz. Kaliteli ve yenilikçi saç ekimi teknikleri, hastaların istedikleri sonuçlara ulaşmasını sağlıyor. Biz de Ozel Hair Transplant olarak çalışmalarımızı yenilikçi bir şekilde sürdürüyoruz. Hem Türkiye hem de dünyanın farklı bölgelerine hizmetlerimizi ulaştırmaktayız. Yeni bir şubemizin açılışı için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Böylelikle pek çok kişinin kaliteli hizmetimizden yararlanmalarına imkan tanımaktayız.” İfadelerini kullandı.

Dünyada üçüncü, İstanbul’da ise ikinci şubelerini açmak için çalışmalarına devam ettiklerini belirten firma kurucusu Emre Beltagy, şubeleşmenin kendileri için son derece önemli olduğunu ifade etti: “Şubeleşerek hizmetimizi çok daha fazla insana ulaştırma şansı elde ediyoruz. Bu nedenle şu anda İstanbul’da ikinci şubemizi açmak için çalışmalarımızı kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Saç ekimi, son derece önemli bir hizmet. Saç ekiminde başarı elde etmek, hastaların da istedikleri saç yapısına ulaşmalarını mümkün kılıyor. Biz de Ozel Hair Transplant olarak hastalarımızın saç ekiminden istedikleri sonuçlara ulaşmalarına olanak tanıyoruz.”

Çalışmalarımıza Kesintisiz ve Yenilikçi Bir Şekilde Devam Ediyoruz

Çalışmalarına profesyonel ve kurumsal bir şekilde devam ettiklerini belirten Beltagy, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: “Saç ekimi, sakal ekimi; verdiğimiz hizmetlerden bazıları. Hastalarımızın daha çok saç ekimi uygulamalarından yararlandıklarını söyleyebilirim. Çünkü saç dökülmesi, birçok kişinin karşı karşıya kaldığı sorunlardan bir tanesi. Saç ekiminde FUE, Safir FUE gibi yenilikçi teknikleri kullanıyoruz.”

Saç Ekiminde Profesyonel ve Kurumsal Çalışmalarda Bulunuyoruz

Saç ekiminde kurumsal çalışmalarıyla sektörel talepleri en iyi şekilde karşılamayı hedeflediklerini belirten Emre Beltagy, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: “Çalışmalarımızı her zaman hastalarımızın taleplerine göre şekillendiriyoruz. Bunun yanı sıra sektörel talepleri de yakından takip ediyoruz. Ayrıca hastalarımızdan gelen geri dönüşleri de inceliyoruz. Bizim için hastalarımızın memnuniyeti son derece önemli. Bunun yanı sıra çalışmalarımızı her zaman revize ediyoruz.”
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