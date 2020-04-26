  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

(Özel haber) Ters lalelerin karla buluşması

Van’ın Bahçesaray ilçesinde açan ve 15 günlük ömürleri olan ters laleler, yağan nisan karı ile buluşarak rengarenk görüntüler oluşturdu.

2020-04-26 15:41:26 -
(Özel haber) Ters lalelerin karla buluşması

Van’ın Bahçesaray ilçesinde açan ve 15 günlük ömürleri olan ters laleler, yağan nisan karı ile buluşarak rengarenk görüntüler oluşturdu.


Bölge halkı tarafından "hüzün çiçeği" olarak adlandırılan, Şırnak, Hakkari ve Van bölgesinde yetişen, baharın müjdecisi olan ve 15 günlük ömürleri olan ters laleler, Bahçesaray ilçesindeki bazı mezarlıklar ile dağların eteklerinde açmasıyla seyri güzel manzaralar oluşturdu. Yoğun bir kışın ardından Ege, Akdeniz ve güney bölgeleri baharı yaşarken, Doğu Anadolu Bölgesi’nin yüksek kesimlerindeki yerleşim yerleri kıştan kalma günler yaşıyor. Van’ın Bahçesaray ilçesinde 2 günden bu yana etkili olan kar yağışı hayatı da olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışı bir yandan hayatı olumsuz yönde etkilerken, bir yandan da güzel manzaraların ortaya çıkmasına neden oldu. Her yıl nisan ayının başlarında açan ters laleler, bu yıl ağır geçen kış mevsiminden dolayı geç açmaya başladı. Özellikle mezarlık alanda açan ters laleler, bu yıl yağan nisan karı ile buluşunca güzel görüntüler ortaya çıktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı