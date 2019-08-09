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(Özel Haber) Su kabağı onun ellerinde sanata dönüşüyor

Kırklareli Yayla Sanat ve Kültür Evlerinde su kabağı oyma işi yapan Dağhan Kaçan, kabakları tek tek, nokta nokta işleyerek sanat eserine dönüştürüyor.

09 Ağustos 2019 Cuma 09:32
(Özel Haber) Su kabağı onun ellerinde sanata dönüşüyor

Kırklareli Yayla Sanat ve Kültür Evlerinde su kabağı oyma işi yapan Dağhan Kaçan, kabakları tek tek, nokta nokta işleyerek sanat eserine dönüştürüyor. Eski polis memuru olan Dağhan Kaçan, şimdilerde siparişlere yetişemiyor.


Su kabaklarını kurutmasının ardından içini boşaltarak bunlardan avize, abajur ve süs eşyası gibi ürünler yapan Kaçan’ın elinde su kabakları adeta birer sanat eserine dönüşüyor. Kırklareli Yayla Sanat ve Kültür Evlerinde su kabağı oyma işlemi yapan Dağhan Kaçan "Özel sektörlerde çalıştım, dahilinde farklı sektörlerde bulundum. Derken 2015 yılında su kabağı sanatı ile tanıştım. Tabi sanatla tanıştım derken bu sanatı bana kimse göstermedi nasıl yapılır diye yardımcı olmadı. Fakat beni bu sanatla buluşmama öncülük eden başta Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



"Tamamen sanat için yaptığım bir uğraş"


Kendi memleketlerinde böyle bir sanatın olduğunu göstermek için bu sanattı yaptığını dile getiren Kaçan "Ben istedim ki şahsım adına insanlarımız Ege Bölgesine, Akdeniz Bölgesine gitmek sureti ile yılın 11 ayı çalışıp 20 günü oralarda değerlendirip bu sanatla karşılaşmasın. Kendi memleketlerinde böyle bir sanatın olduğunu görsünler istedim. Tamamen sanat için yaptığım bir sanat. Çoğu insanlar bu işi ticari amaçla yapıyor. Fakat hani derler ya bir dikili ağacım olmadı. Fakat ben gittikten sonra gelecek nesillere bıraktığım eserler var, bu bile beni motive ediyor" ifadelerini kullandı.


El becerisi olduğunu keşfeden birkaç arkadaşının ve abisinin kendisine bu sanatı yapabileceğini söylediklerini ifade eden Dağhan Kaçan, "Biraz hiperaktif bir yapım olmasından dolayı el becerim olduğunu keşfeden birkaç arkadaşım, abim bana bu sanatı yapabileceğimi söyledi. O dönemlerde baya maddi getirisinin olduğunu söylediler. Ama ben maddiyat için değil tamamen sanat için yapıyorum. Çocukluğumdan beri bir marangozluk, bir ahşap, boyama, kesme gibi çocukluk isteğim vardı. Böyle bir çocukluk isteğimi 2015 yılında gerçekleştirmeye başladım. Umarım verdiğim mesajlar istediğim yerlere ulaşır sanat adına. Dilerim ki insanların dikkatini çekebilirim" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 09:32
  1. sanat
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