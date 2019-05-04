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(Özel Haber) Şaziye Erdoğan: “Bayrağımızı dalgalandırmak güzel bir duyguydu”

Gürcistan’da düzenlenen Büyükler Halter Şampiyonası’ndan 3 madalya ile dönen Şaziye Erdoğan, “Batum’da güzel bir turnuva geçirdim.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 13:10
(Özel Haber) Şaziye Erdoğan: “Bayrağımızı dalgalandırmak güzel bir duyguydu”

Gürcistan’da düzenlenen Büyükler Halter Şampiyonası’ndan 3 madalya ile dönen Şaziye Erdoğan, “Batum’da güzel bir turnuva geçirdim. Bayrağımızı dalgalandırdım, bu çok güzel bir duyguydu. Şimdi sırada Tayland’daki Büyükler Dünya Şampiyonası var. Orada da madalya kazanmak istiyorum” dedi.


Gürcistan’ın Batum şehrinde düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası’nda, koparmada 75 kilo ile altın, silkmede 88 kilo ile gümüş, toplamda ise 163 kiloluk derecesiyle altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan Şaziye Erdoğan, başarısını ve yaşadığı duyguları İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı. Gürcistan’da Türk bayrağını dalgalandırdığı için çok mutlu olduğunu belirten Erdoğan, “Batum’da güzel bir turnuva geçirdim. İlk defa büyükler şampiyonu oldum. Koparmada bir sıkıntı yaşamadım ama silkmede ufak bir sıkıntı yaşadım. Onun nedeni de dirseğimde yaşadığım sakatlıktı. Ama genel olarak benim için iyi bir yarışma oldu. İyi bir sonuç elde ettik. Bayrağımızı dalgalandırdım, bu çok güzel bir duyguydu” açıklamasında bulundu.



“Olimpiyatlarda madalya alacağıma inanıyorum”


Tayland’da düzenlenecek Büyükler Dünya Şampiyonası’nda madalya kazanmak istediğini söyleyen milli halterci, “Tayland’da büyükler dünya şampiyonası var. Bu şampiyonaya hazırlıklarımızı yapıyoruz. Orada madalya kazanmak istiyorum. Şampiyonluk olursa benim için ayrı bir gurur olur. Çünkü bütün ülkelerin katıldığı bir turnuva. Umarım şampiyonlukla dönerim” ifadelerini kullandı.


2020 Tokyo Olimpiyatları’na da değinen Erdoğan, “Her sporcunun olduğu gibi benim de hedefim olimpiyatlar. Nasip olursa oraya gitmeyi çok istiyorum. Önce Dünya ardından bir Avrupa şampiyonası var öncesinde. Sonrasında olimpiyatlar geliyor. İyi bir hazırlık dönemi geçiriyorum. Umarım olimpiyatlarda madalya alacağıma inanıyorum” şeklinde konuştu.



“Oğlum beni izledikçe halter yapmaya çalıyor”


Şampiyonalara aynı zamanda antrenörü de olan eşi ile hazırlandığını söyleyen Erdoğan, “Antrenörüm aynı zamanda eşim. Nevşehir’de yaşıyorum. Eşimin de iyi bir antrenörlük geçmişi var. Benim dışında birçok sporcuları var. 4 yaşımda bir oğlum var. O da beni izledikçe halter yapmaya çalışıyor kendi çapında. İleride halter için bir yönlendirme yapmayacağım ama kendisi hangi spor dalını yapmak isterse onun arkasında olacağım” dedi.



“Cumhurbaşkanı birçok madalya istedi”


Şampiyon olduktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan aldığı telefonla çok mutlu olduğunu belirten Erdoğan, “Büyük desteklerinden ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ediyorum. Beni telefonla aradı, tebrik etti. Benim için heyecanlı durumdu. Benden ilerisi için birçok madalya beklediğini söyledi. Desteklerinden ötürü Halter Federasyonu’na da teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı. Şampiyon sporcu, kadınların da halter yapabileceğini belirterek, “Halter erkek işi derler ama buna inanmıyorum. Bayanlar istediği sürece başaramayacağı bir iş yok. 17 yıldır bu işi yapıyorum. Severek ve isteyerek yaptığımız sürece başaramayacağımız hiçbir iş yok” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 13:10
  1. doğa

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