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(Özel haber) Oğlunu havuzda kaybetti, 74 yaşında yüzmeye başladı

Katıldığı bir yüzme yarışının ardından fenalaşarak hayatını kaybeden eski milli yüzücü Timur Akıncı’nın annesi 76 yaşındaki Helga Akıncı, 2 yıl önce yüzmeye başladı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:53
(Özel haber) Oğlunu havuzda kaybetti, 74 yaşında yüzmeye başladı

Katıldığı bir yüzme yarışının ardından fenalaşarak hayatını kaybeden eski milli yüzücü Timur Akıncı’nın annesi 76 yaşındaki Helga Akıncı, 2 yıl önce yüzmeye başladı. Yüzme sporunda dereceler elde eden anne Akıncı, "Yüzme beni oğlumun vefatından sonra düştüğüm karanlık kuyudan çıkardı. Havuza her girdiğimde oğlumla beraber yüzüyormuş gibi hissediyorum" dedi.


Tarihler 2015 yılının aralık ayını gösterdiğinde eski milli yüzücü Timur Akıncı, İstanbul’da katıldığı bir yarışın ardından geçirdiği kalp krizi sonucunda hayata gözlerini yumdu. Akıncı’nın vefatı yüzme camiasını yasa boğarken, acıların en büyüğünü ise Akıncı’nın annesi Helga Akıncı yaşadı. Oğlunun vefatıyla hayatı alt-üst olan Akıncı, çok zor dönemler geçirdikten sonra tıpkı oğlu gibi yüzmeye karar verdi. İki sene önce 74 yaşında havuza giren Akıncı, bu sürede birçok başarıya imza atarak hem acısını bir nebze olsa da hafifletti hem de sporun yaşının olmadığını gözler önüne serdi. İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulunan Helga Akıncı, oğlunu kaybettikten sonra dipsiz bir kuyuya düşmüş gibi hissettiğini söyleyerek, "Oğlumun vefatından sonra düştüğüm ki o karanlık kuyuya tekrar düşmek istemiyorum. Yüzme beni kurtardı. Ağzıma oğlumun adını alamıyordum. Ne bebek görebiliyordum ne küçük çocuk görebiliyordum. Düştüğüm o karanlık kuyuya tekrar düşmeyeceğim. Biliyorum ki eğer düşersem o kuyudan bir daha çıkamam" dedi.



"Sanki benimle yüzüyor"


Yüzme sayesinde hayata tutunduğunu belirten Akıncı, "Sanki oğlum bana ’Anne kendini kurtarabilirsin ama bir hareket lazım. Sen bir dene, ben senin yanında olacağım’ demiş gibi. Yüzme benim için böyle başladı. Oğlum rekortmen bir yüzücü olduğu için çok arkadaşları vardı. Onun sayesinde benim de 200 arkadaşım oldu. Onlar benim acılarımı biliyor. Beni teselli ediyorlar. Yüzme beni o derin çukurdan çıkarttı. Timur’u kaybettikten sonra ne doktorlar ne psikologlar ne papazlar beni iyi edemedi. Ancak yüzmenin farkına vardıktan sonra düzeldim" diye konuştu.


Her yarışı oğluna adadığını belirten tecrübeli yüzücü, "Havuzdayken daima oğlumu hatırlıyorum. Sanki yanımda yüzüyor gibi hissediyor ve her yarışı ona adıyorum. Hiç kimsenin başına böyle bir dramatik bir olay gelmesin" ifadelerini kullandı.



"Gençler spor yapsın"


İlerleyen yaşına rağmen başarılı bir spor hayatı bulunan Helga Akıncı, gençlere de şu tavsiyelerde bulundu:


"Gençler benim yaşıma gelmeden başlasınlar. Ben eğer 20 yıl önce yüzmeye başlasaydım daha başarılı olabilirdim ama o yaşlarda çalışıyordum ve vaktim yoktu. Yüzerken huzur buluyorum. Yüzücüler çalışkan, dürüst ve saygılı oluyorlar. Hayatlarına kaliteli insanlar olarak devam ediyorlar. Rakip bile sizi alkışlıyor. Yüzme sayesinde disiplinli bir yaşamınız oluyor. Çünkü yaz kış, yağmur güneş altında idmanlara gidiyorsunuz."

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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