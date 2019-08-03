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(Özel haber) Mehmet Akif Üstündağ: "Türk voleybolunun geleceği çok parlak"

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türk voleybolunun geleceğinin parlak olduğunu belirterek, "Türk voleybolunun çok önemli alt yapı çalışmaları var.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:53
(Özel haber) Mehmet Akif Üstündağ: "Türk voleybolunun geleceği çok parlak"

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türk voleybolunun geleceğinin parlak olduğunu belirterek, "Türk voleybolunun çok önemli alt yapı çalışmaları var. Türkiye’de tüm federasyonlar içerisinde okulu olan, yurdu olan tek federasyon. Voleybol tesislerine bakın hiç boş yok. ’Fabrika Voleybol’ projemiz var. Bu önemli bir proje. Fabrikadan voleybolcu üretiyoruz. Her geçen yıl çıtası yükseklerde olacaktır" dedi.


Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın olimpiyat eleme maçları ve Türk voleybolu hakkında açıklamalarda bulundu. Kadın Voleybol Milli Takımı’nda hedeflerinin ilk olarak Çin’de düzenlenen elemelerde olimpiyat kotasını almak olduğu söyleyen Üstündağ, "Biz Çin ile son gün final maçı oynarız. Buradan çıkmayı arzu ediyoruz. Şayet çıkamazsak Avrupa ayağından eleme oynayacağız. Ocak ayında gerçekleşecek. Oradan da bir şansımız doğacak. Hedefimiz olimpiyatlara gitmek" diye konuştu.



"Avrupa’da ve dünyada yaş ortalaması en genç takıma sahibiz"


A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın bu sezon yoğun bir tempoda olduğunu belirten Başkan Üstündağ, "Avrupa Şampiyonası oynayacağız. 16 yıl aradan sonra ev sahibi olacağız. Hatırlarsanız o dönemin Filenin Sultanları olarak anıldığı bugünün sultanlarının o imajı aldığı, o başarıyı elde ettiği tarih 2003’te yine Ankara’daydı. Şimdi 23 Ağustos - 8 Eylül’de yine Filenin Sultanları’nın en az bu başarıyı elde etmesi için gayret edeceğiz. Ev sahibi avantajımız var. Takım genç, Avrupa’da ve dünyada yaş ortalaması en genç takıma sahibiz. Takıma güveniyorum. Bu başarıyı gösterebilecek güçteler. O takımla Milliler Ligi’nde de oynadık. Yendik, yenildik. Çin’i yenmiştik. İnşallah bunu tekrar ederiz. İnşallah ilk önce olimpiyat vizesini alırız daha sonra da Avrupa Şampiyonası’nda kürsü hesabı yaparız" şeklinde konuştu.



"Biz o U20’de şampiyon olur muyduk? Olurduk ama..."


Son dönemde alt kategorilerdeki alınan sonuçları değerlendiren Mehmet Akif Üstündağ, "U16 Avrupa Şampiyonası oldu. U20 Dünya Şampiyonası’nı tie breakte 14-12 öndeyken finali kaybettiğimiz ve dördüncü bitirdiğimiz turnuva bizi üzüyor. Biz o U20’de şampiyon olur muyduk? Olurduk ama nasıl olurduk? Bugün A Milli Takım’ın pasör çaprazı Ebrar Karakurt’un 2000 doğumlu yıldızın yaşı tutuyor, orada da oynayabilirdi. Fakat biz A Takım’ın olimpiyat elemesi ve Avrupa Şampiyonası’ndan dolayı bu maratonun içerisine sokmadık. Teknik heyetinde düşüncesi vardı. Biz de bunu destekledik. Öyle günlük düşünseydik biz o gün o turnuvanın da şampiyonu olurduk. Bizbundan farklı düşündük. Jenerasyon değişikliğine gittik. En genç yaş ortalamasına sahibiz. Düşünebiliyor musunuz pasör çaprazınız 2000 doğumlu ve kürsüye çıkmış yıldız. Neslihanlar, Gözdeler gibi çok yıldızlar gelip, geçti. Bunların yerini doldurmak kolay değil. Doldurmak için gayret gösteriyorlar" ifadelerini kullandı.



"Voleybolun geleceği çok parlak"


Fabrika Voleybol projesi hakkında da konuşan Üstündağ, "Türk voleybolunun çok önemli alt yapı çalışmaları var. Türkiye’de tüm federasyonlar içerisinde okulu olan, yurdu olan tek federasyon. Milli Eğitim müfredatı ile paralel yürüttüğümüz bizden başka yok. Dolayısıyla havuzumuz çok geniş. Voleybol tesislerine bakın, hiç boş yok. Bütün tesislerimizde çalışmalar oluyor. Fabrika Voleybol projemiz var. Bu önemli bir proje. 6-12 yaş ortalaması çocukların voleybol ile buluşmasını sağlıyoruz. 32-33’e ulaştı kurs sayımız. Buradan da fabrikadan voleybolcu üretiyoruz. Voleybolun geleceği çok parlak. Her geçen yıl çıtası yükseklerde olacaktır. Bundan daha iyi neler yapabiliriz diye düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:53
  1. doğa

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