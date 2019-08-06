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(Özel haber) Korcan Çelikay: “Lige ne kadar iyi başlayabilirsek o kadar önde götürebiliriz”

Yeni sezon hazırlıklarını Beştepe Tesisleri’nde sürdüren MKE Ankaragücü’nde kaleci Korcan Çelikay, hedeflerinin lige iyi başlamak olduğunu söyledi.

06 Ağustos 2019 Salı 09:22
(Özel haber) Korcan Çelikay: “Lige ne kadar iyi başlayabilirsek o kadar önde götürebiliriz”

Yeni sezon hazırlıklarını Beştepe Tesisleri’nde sürdüren MKE Ankaragücü’nde kaleci Korcan Çelikay, hedeflerinin lige iyi başlamak olduğunu söyledi.


MKE Ankaragücü, Erzurum kampının ardından verilen izin sonrasında çalışmalarına Beştepe Tesisleri’nde devam ediyor. Yapılan antrenman sonrası İHA muhabirinin sorularını cevaplayan Başkent ekibinin tecrübeli file bekçisi Korcan Çelikay, “Ligin başında ne kadar çok puan toplarsanız ligin ikinci yarısında o kadar çok işinize yarıyor” diye konuştu.



“Takım kendine gelmeye başlayacaktır”


Erzurum kampının yüklemenin daha yoğun geçtiği bir kamp dönemi olduğunu söyleyen kaleci Korcan Çelikay, “10-14 günlük bir kamp yaptık. Yorucu geçti. Günü iki antrenman ile geçirdik. Şimdi daha çok oyuna yönelik antrenmanlara döndük. Artık Ankara’dayız lige de çok kısa bir süre kaldı. Burada da artık 2 tane hazırlık maçımız var. Bu maçlar ile yaptığımız o yüklemeyi pekiştirme vakti. Ondan sonrası artık lig maçlarına hazırlık. Keçiörengücü ve Gençlerbirliği maçlarından sonra takım biraz daha kendine gelmeye başlayacaktır. Oyun anlamında daha iyi olacaktır. O yüzden Erzurum’da olduğu gibi burada da antrenmanlarımıza devam ediyoruz” dedi.



“Lige ne kadar iyi başlayabilirsek o kadar önde götürebiliriz”


Yeni sezonun her sezon olduğu gibi zorlu geçeceğini ifade eden Çelikay, “Bizim için geçen sezon karışık başlamıştı lig. Hazır değildik. Daha sonrasında güzel bir ekip geldi devre arasında ve ligde kalmayı başardık. Karışıklığa rağmen güzel bir yerde kalmayı başardık. Bu sene amacımız lige iyi başlamak. O yüzden elimizden geldiğince özverili çalışıyoruz. Diğer takımların da hazırlık dönemi oluyor ama lige ne kadar iyi başlayabilirsek o kadar önde götürebiliriz. Dolayısıyla zor geçecek. Ligin ikinci yarısı çok daha zorlu geçiyor. Çünkü şampiyonluğa oynayan takımlar var. Düşmemeye oynayan sıkıntılı takımlar oluyor. Dolayısıyla ligin başında ne kadar çok puan toplarsanız ligin ikinci yarısında o kadar çok işinize yarıyor. O yüzden bütün amacımız iyi başlamak” açıklamasını yaptı.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 09:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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