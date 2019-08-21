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(Özel Haber) Kayserisporlu futbolcu Pedro Henrique pastırma doğradı

Kayserisporlu futbolcu Pedro Henrique, pastırma doğrayarak tadına baktı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:10
(Özel Haber) Kayserisporlu futbolcu Pedro Henrique pastırma doğradı

Kayserisporlu futbolcu Pedro Henrique, pastırma doğrayarak tadına baktı. Başarılı oyuncu, pastırmanın tadını çok beğendiğini söyledi.


İstikbal Mobilya Kayserispor’un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique, Kayseri’nin dünyaca ünlü pastırmasını doğrayarak tadına baktı ve son derece memnun kaldığını belirtti. Daha sonra İHA’ya açıklamalarda bulunan 29 yaşındaki oyuncu, Kayserispor’dan 2 sezon önce yine teklif aldığını ancak o zaman anlaşma sağlanamadığını söyleyerek, "Bugün Kayserispor ile sözleşme imzaladığım için çok mutluyum. Kayserispor’daki hedefim Avrupa. Oynadığımız maçlarla, topladığımız puanlarla Kayserispor’u önümüzdeki sene Avrupa’ya götürmek istiyoruz. Ama birinci hedefimiz ilk maçı kazanmak. Evimizde oynadığımız bütün maçları kazanmak istiyoruz. Çünkü evdeki maçları kazandıktan sonra deplasmanda kolaylık oluyor" dedi.


Neden 10 numaralı formayı seçtiği ile ilgili olarak da başarılı futbolcu, "Normalde 11 ve 7 numarayı severim. Ama Fransa’da 18’le oynadım. 10 numara güzel bir numara. Belki de futbolda en güzel numara 10 numaradır. Çünkü Ronaldinho, Pele, Messi gibi büyük oyuncular hep 10 numara giymiştir. Ben geldiğimde 10 numara boştu ve aldım. Ama en önemlisi o numarayla iyi oynamak" yorumunda bulundu.


Alanyaspor maçında attığı 2 golün de ofsayt gerekçesi ile sayılmamasına ilişkin de konuşan Henrique, "VAR futbolda yeni uygulama. Bunun hakkında şimdilik konuşmak zor olur. Benim ikinci golümde Miguel’in topa dokunmadığını düşünüyorum. 1. golün iptali olabilir ama 2. golün iptali zor bir durum" ifadelerinde bulundu.


Kadir Has Stadı’nın güzel bir ambiyansı olduğunu, taraftarların futbolu ve futbolcuları sevdiğini de anlatan Pedro Henrique, henüz Kayseri’ye özgü yemekler yemediğini ama bu kültürü öğrenmek istediğini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:10
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