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(Özel Haber) Kalecilikten Kick Boks Şampiyonluğuna

Yusuf Ercenk Aşar, MKE Ankaragücü altyapısında kaleciyken reflekslerini geliştirmek için başladığı kick boksta Türkiye Şampiyonu oldu.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:11
(Özel Haber) Kalecilikten Kick Boks Şampiyonluğuna

Yusuf Ercenk Aşar, MKE Ankaragücü altyapısında kaleciyken reflekslerini geliştirmek için başladığı kick boksta Türkiye Şampiyonu oldu.


1-7 Temmuz tarihleri arasında Erzurum’da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonasında şampiyon olan Yusuf Ercenk Aşar, MKE Ankaragücü altyapısından kick boks şampiyonluğuna uzanan başarı hikayesini İHA’ya anlattı. Aşar gelecekteki hedefinin ise elde edebileceği en iyi dereceyi yaptıktan sonra antrenör olup sporcu yetiştirmek olduğunu söyledi.



“Ankaragücü’nde U19’a kadar kalecilik yaptım”


Daha önce Ankaragücü’nde kalecilik yaptığını belirten Yusuf Ercenk Aşar, “Mahallemde bir kulüp açıldı. Reflekslerimin gelişmesi için kaleciliğime katkısı olur diye kulübe yazıldım. Hocalarım teşvik etti ve müsabakalara da katıldım. Belirli başarılar elde ettim. Daha sonra kalecilikte değil kick boksta başarılı olacağımı hissettim. Ankaragücü’nde U19’a kadar kalecilik yaptım. Geçen yıl İtalya’ya düzenlenen Kick Boks Dünya Şampiyonasına gidince mecburen kaleciliği bırakmak zorunda kaldım. Bu yılda tekrardan Türkiye şampiyonu oldum. 23 Ağustos’ta ülkemizi temsilen Macaristan’a gideceğiz. Orada birinci olmak için elimden gelen çalışmayı yapıyorum” dedi.


Kick boksa başladığı 2015 yılında Türkiye ikincisi olduğunu söyleyen Aşar, başarılılarını şöyle sıralıyor:


“2017’de Türkiye ikincisi oldum. 2018’de Türkiye Şampiyonu ve Uluslararası şampiyon oldum. Bu yıl ise Avrupa Kupası şampiyonu ve Türkiye şampiyonu oldum. 84 kiloda dövüşüyorum. Üç maç yaptım Türkiye Şampiyonasında. Rakiplerim seviye olarak düşüktü bir tek finalde ki rakibim iyiydi. Salonumuzda Tanju Polat ve hocalarımız ile gereken çalışmaları yaptık. İlk iki maçımı nakavt ile son maçta ise normal sayı ile kazandım.”


Milli takıma geçen yıl girdiğini söyleyen genç şampiyon, “Milli takımda her şey güzeldi. Milli takım hocaları ile çalışmalarımızı yaptık. İtalya’ya gittik ve Yunan rakibimi yendim. İkinci maçımda Hırvat rakibime yenildim ve Hırvat rakibimde şampiyon oldu. Tekrardan karşıma çıkarsa yeneceğime inanıyorum” şeklinde konuştu.


“Ailem çok destek verdi”


Kick boksa başladığında zorluk yaşadığı ilk konunun antrenmanlar olduğunu vurgulayan milli sporcu Aşar: “Çünkü futboldaki antrenmanlar ile kick bokstaki antrenmanlar farklı. Güç ve kondisyon gerektiren antrenmanlar yapıyorduk. Alıştıktan sonra maçlara girdiğimde 2016 yılında Sakarya’da önde başladım müsabakayı önde bitiriyordum ki, yapmadığım bir hareketten dolayı bana ceza verildi ve o yüzden 2016’da benden düşük seviyede olan rakibime yenilmiştim. Ailem çok destek verdi. Gerek maddi gerek manevi hep arkamda durdu. Zamanı geldi hocalarım eldiven ve kıyafet tedarik etti” dedi.



“Bacağım toparlandıktan sonra tekrardan turnuvaya girdim ve Türkiye birinciliğini elde ettim”


2018’de ki Türkiye Açık Kick Boks turnuvasında sakatlık yaşadığını ifade eden Yusuf Ercenk Aşar açıklamalarına şöyle devam etti:


“O sakatlık beni çok etkiledi. Menüsküs yırtığı, ameliyat ile iyi olacağı söylendi doktorlar tarafından. Ameliyata girdim çıktım. Sonraki süreçte bacağımı güçlendirmem için gerekli egzersizler, antrenmanlar tedaviler görmem gerekiyordu. Bu tedavilerimde sağ olsun Ankaragücü’nün eski masörü Ümit Şipar, şuan ki masörü İlhan Şener çok yardımcı oldu bana. Bu süreçte bacağım toparlandıktan sonra tekrardan turnuvaya girdim ve Türkiye birinciliğini elde ettim" dedi.



“Hedefim İyi bir kariyer yapıp iyi bir antrenör olup sporcu yetiştirmek istiyorum”


Geleceğe dair düşüncelerinin hep kaygıda olduğunu dile getiren sporcu, “Hem kalecilik hem okul hem kick boks derken içimde belirli bir şey yoktu. Futbolu bıraktım. Kick boksa yöneldim. Burada ilerlemek istiyorum. Elde edebileceğim en iyi dereceyi yapmak istiyorum. Kick boks hayatı belli bir yaştan sonra futbol gibi duruyor. Benimde hedefim İyi bir kariyer yapıp iyi bir antrenör olup sporcu yetiştirmek istiyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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